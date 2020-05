Los robos en viviendas vuelven a crecer

Los robos con fuerza en domicilios aumentaron un 4,7% en la provincia de Cádiz en el primer trimestre de este año en relación con el mismo período de 2019 y rompieron así una tendencia a la baja que mostraban las cifras relativas al año pasado y al anterior. En 2019, los asaltos a viviendas descendieron en la provincia un 19,5%. En 2018 bajaron un 12,6%.

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior indica que hubo 378 denuncias por asaltos a viviendas en los primeros tres meses de 2020, período que incluye los primeros quince días del estado de alarma provocado por la crisis del Covid-19. En los tres primeros meses del año pasado, los robos denunciados fueron 361.

Chiclana, Jerez, El Puerto y Algeciras sumaron en el primer trimestre 185 robos en domicilios, lo que supone el 48,94% de los denunciados en la provincia. Esto es, prácticamente la mitad.

Fueron precisamente Chiclana, Jerez y Algeciras los municipios que sumaron el 40% de los 1.468 robos con fuerza en domicilios denunciados durante 2019 en la provincia de Cádiz.

Los asaltos a viviendas subieron en el primer trimestre de 2020 en seis de los 11 grandes municipios: La Línea, Chiclana, El Puerto, San Roque, Puerto Real y Jerez. Descendieron en cuatro municipios: Cádiz, Algeciras, San Fernando y Arcos. Sanlúcar registró el mismo número de denuncias que en el primer trimestre de 2019.

Chiclana, con 80, es el municipio que anota una mayor cantidad de denuncias por este tipo de delito en los tres primeros meses de este año. En esta localidad aumentaron un 63,3%, lo que refleja muy bien el cambio de tendencia: el año pasado, Chiclana fue el municipio con más robos, 221, pero ese tipo de delito descendió un 6% respecto a 2019.

A Chiclana le sigue Jerez en número de denuncias: registró 49, con un leve incremento de un 2,9% que también contrasta con las cifras anuales relativas a 2019. El año pasado, Jerez anotó un descenso de un 42,8% en el número de robos en viviendas en relación con 2018. Fue un dato importante: en 2018 habían subido un 19,7% respecto a 2017.

El tercer municipio por número de robos en los tres primeros meses de este año es El Puerto, con 29 y un incremento de un 26,1%. El Puerto anotó, sin embargo, un descenso de un 10,8% el año pasado.

La relación, de más a menos, continúa con Algeciras, donde fueron denunciados 27 asaltos a viviendas en el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso de un 30,8% respecto al mismo período de 2019. Algeciras cambia también ahora su tendencia, ya que el año pasado no se sumó a la general que indicaba una bajada de este tipo de delitos: en 2019 anotó un incremento de un 1,22% respecto a 2018, año en el que había registrado ese mismo aumento en relación con 2017.

En la lista se sitúa en quinto lugar Puerto Real con 20 robos denunciados y un 11,1% de incremento. Le siguen San Roque (14, +16,7%), Sanlúcar (14, 0%), San Fernando (13, -13,3), Arcos (13, -13,3%), Cádiz (7, -50%) y La Línea (5, 66,7%).

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior proporciona datos de los once municipios con más población. No permite, por tanto, conocer las cifras relativas al resto de los municipios de la provincia de Cádiz. Pero sí que en ellos fueron denunciados 107 robos con fuerza en domicilios en el primer trimestre de este año, lo que supone que el 71,69% de los contabilizados provisionalmente en la provincia durante ese período tuvieron como escenario alguno de los once municipios que cuentan con mayor número de habitantes.

El descenso anual de robos en viviendas en la provincia de Cádiz se produce desde el año 2014. Previamente, los balances de Interior señalan que este tipo de delitos iba en aumento. Así, en 2011 hubo 2.464 robos y en 2012 hubo un incremento de un 22%: 3.029. En 2013, la subida fue menor: hubo 3.077 robos. Al año siguiente cambiaron las tornas: los robos bajaron a 2.839. En 2015 también hubo menos: 2.339. Y lo mismo en 2016 (2.109), en 2017 (2.086), en 2018 (1.824) y en 2019 (1.468).