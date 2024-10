El río Guadalporcún se desborda a su paso por Torre Alháquime

Las fuertes precipitaciones que la dana está dejando en la Sierra traen como consecuencia el desbordamiento del río Guadalporcún a su paso por Torre Alháquime, que ha anegado zonas de campos y huertas y ha llegado a la parte urbana más baja donde se encuentra el colegio Sagrado Corazón, la piscina, el campo de fútbol municipal y algunas naves.

Por ello, los escolares del centro educativo han salido antes de su horario, en concreto, media hora antes ya que la calle que comunica con el colegio está casi inundada y para evitar percances, explica el alcalde de la localidad, Pedro Barroso, que se encuentra este mediodía en la zona. “Se han llamado a los padres y madres para que vinieran a por los niños, y se ha desalojado con normalidad la zona. Lo hemos creído conveniente ya que el agua estaba en la calle Arenal", explicó.

La crecida del Guadalporcún también afecta a la carretera que enlaza la localidad con Setenil y ya operarios de Diputación trabajan en esta zona, según adelanta el Ayuntamiento. "Se está trabajando para que esta vía fundamental para Torre Alháquime no se corte por el desbordamiento puesto que que enlaza con el hospital de Ronda y si no habría que dar un rodeo por Algodonales", expone el regidor, quien informa de que la crecida del río no ha llegado a casas del pueblo ya que la zona afectada es la parte más baja.