Reunión SEPE-UCA para acordar las condiciones de devolución de las prestaciones Delphi

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha mantenido esta mañana una reunión con el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Martell; y con la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), María Ángeles Álvarez Fidalgo, en la que se ha abordado la situación de la reclamación de este organismo del Ministerio de Trabajo a la UCA.

El SEPE solicita la devolución de las prestaciones cobradas, derivadas de la simulación contractual de extrabajadores de Delphi ratificada por los tribunales.

A esta primera reunión le sucederán otras con el objetivo de seguir negociando los plazos y otras medidas para facilitar el reintegro de las prestaciones.

Blanca Flores ha destacado la buena disposición de las partes: “la voluntad es lograr el mejor acuerdo posible, para lo que se seguirá negociando y dialogando”.