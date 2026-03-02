Rescatan a una vaca semienterrada en lodo en una zona de difícil acceso en Villaluenga del Rosario

Los bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz colaboraron con el Seprona de la Guardia Civil en el rescate de una vaca que había quedado semienterrada en el lodo. El operativo tuvo lugar este domingo pasado 1 de marzo en una zona de difícil acceso en el paraje de los Llanos del Republicano, en Villaluenga del Rosario.

Un senderista que recorría la zona fue la persona que dio aviso de la situación. Al parecer el animal llevaba más de un día atrapado en el barro.

Para acceder a la vaca, los equipos de rescate tuvieron que caminar más de 1 kilómetro a pie ya que a la zona no se podía acceder ni con vehículo ni con maquinaria especial. Los efectivos tuvieron por tanto que liberar de manera manual al animal, con ayuda de azadas, palas y cuerdas.

Finalmente, el Seprona se hizo cargo del animal una vez liberado para tratar de localizar al propietario.