Rescatan a un perro desnutrido en Sanlúcar tras descubrir otro muerto

Perro rescatado en Sanlúcar por el Ayuntamiento a un dueño que había dejado morir a otro.

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha intervenido en un presunto caso de maltrato animal registrado en la ciudad, tras hallarse un perro muerto por inanición y otro en estado de extrema desnutrición, ambos propiedad de la misma persona.

La delegada de Bienestar Animal, Carmen Pozo, acudió personalmente al lugar tras recibir un aviso ciudadano y comprobó la situación in situ. Ante la gravedad de los hechos, puso el caso en conocimiento de la Policía Local, que lo trasladó a la Policía Nacional por la posible comisión de un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte. La propia concejala presentó la denuncia formal ante las autoridades competentes.

El perro que aún se encontraba con vida estaba infestado de pulgas y en estado crítico por desnutrición, por lo que fue atendido de urgencia y ha quedado bajo la tutela de una protectora local. El animal fallecido fue retirado por el nuevo servicio municipal de recogida de animales, dependiente del Ayuntamiento.

La delegada Pozo expresó su condena ante este tipo de hechos y reafirmó el compromiso del Consistorio con la defensa y protección de los animales. Asimismo, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación de maltrato o abandono ante la Policía o los servicios municipales correspondientes.