Rescatan a varios escaladores en El Gastor, dos de ellos heridos graves

La Guardia Civil ha rescatado a tres escaladores, dos de ellos heridos de gravedad, tras sufrir un accidente mientras ascendían hacia el Pico de la Granja, en el municipio gaditano de El Gastor. El 112 recibió la llamada en su central, donde se comunicaba el accidente y la solicitud de los servicios sanitarios en el lugar de los hechos, donde se personó la Guardia Civil y el equipo médico del 061, que acudió al punto del accidente en helicóptero.

Cuando accedieron a la zona, encontraron a una persona en buen estado, sin presentar lesiones, pero colgada en la pared, mientras que las otras dos personas estaban heridas de gravedad. Hasta la zona se trasladaron la patrulla de seguridad Ciudadana y el Grupo de Rescate de Montaña de Ubrique, además de activarse el traslado del helicóptero Granada para apoyar el rescate en la montaña.

Concretamente el Equipo GREIM con apoyo del Cuco Granada accedieron al lugar y tras asegurar a los heridos, fueron trasladados hasta un lugar accesible para servicios sanitarios. En su intervención, las dos personas heridas fueron trasladadas en helicóptero hasta el hospital de Sevilla.