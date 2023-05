Tres rescatados en aguas de Tarifa tras impactar un grupo de orcas con el velero en el que viajaban

Tres tripulantes de un velero han tenido que ser rescatados este lunes 22 de mayo de madrugada al recibir el impacto de un grupo de orcas a ocho millas de Cabo Espartal, en Tarifa. Se encuentran en buen estado de salud.

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado a Europa Press que a las 5,35 horas de esta madrugada los tres tripulantes del velero Allesammen han alertado del impacto de un grupo de orcas contra la embarcación.

El velero está siendo remolcado al Puerto de Barbate por la Salvamar Enif, en la que también se encuentran ya los tres tripulantes en buen estado de salud, según han aclarado desde Salvamento.

Otros sucesos similares

El pasado 5 de mayo, también cuatro tripulantes de un velero tuvieron que ser rescatados a media milla de la localidad de Barbate después del impacto de orcas en la embarcación en la que viajaban.

Entonces, Ezequiel Andréu, investigador en el Grupo de Trabajo Orca Atlántica, indicó, en relación a los incidentes con las orcas sufridos por veleros en el entorno de Tarifa y Barbate, en la importancia de "seguir el protocolo que se ha elaborado y que está basado en las experiencias que se han tenido de julio del año pasado, cuando se produjeron las primeras interacciones de las que se tenga una referencia y en las que haya habido una rotura de timón".

Andréu explicó que "este protocolo lo único que indica es que se pare el barco, se siga navegando, se pare el piloto automático, no se mueva el timón debido a que es el elemento que las atrae, no sacar el cuerpo por fuera de la embarcación, no hacer ningún tipo de ruido y esperar un tiempo prudente después de haber contactado a través del VHS con los dispositivos de control y tráfico marítimo para dar advertencia de la observación".