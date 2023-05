Cuatro restacados en Barbate tras el impacto de orcas en el velero en el que navegaban

Cuatro tripulantes de un velero tuvieron que ser rescatados después de que orcas impactaran contra la embarcación en la que navegaban. El encuentro con los cetáceos se produjo a media milla de Barbate y a consecuencia del mismo, el velero tuvo que ser remolcado por estar completamente lleno de agua.

En torno a las 00:00 horas de este viernes, Salvamento Marítimo recibió el aviso de manos de tripulantes del velero Alborán Champagne que alertaban de que tenían el timón roto y una vía de agua como consecuencia del impacto de orcas. El servicio de emergencias movilizó a la embarcación Salvamar Enif y el Helimer 222.

La Salvamar fue la que rescató a los tripulantes de la embarcación, que ya tenían colocados los chalecos salvavidas. No pudieron, por contra, remolcar el velero que se encontraba completamente inundado por lo que quedó a la deriva con una luz especial activada para avisar al resto de barcos.

Un nuevo suceso con orcas

La localidad gaditana suma un nuevo caso de impacto de estos animales marinos. El último de estos encuentros se produjo a mediados del mes de marzo.

En esa ocasión, fueron tres los tripulantes afectados por un contacto con un grupo de tres orcas, provocando que la embarcación 'Larios' quedase sin timón y tuviesen que ser remolcados hasta Barbate. Pese a no sufrir heridas grandes, los tripulantes fueron trasladados a urgencia al Puerto de Barbate como medida de precaución.

Protocolo a seguir para evitar incidentes con orcas

Ezequiel Andréu, investigador en el Grupo de Trabajo Orca Atlántica, indicó, en relación a los incidentes con las orcas sufridos por veleros en el entorno de Tarifa y Barbate, en la importancia de "seguir el protocolo que se ha elaborado y que está basado en las experiencias que se han tenido de julio del año pasado, cuando se produjeron las primeras interacciones de las que se tenga una referencia y en las que haya habido una rotura de timón".

Andréu explicó que "este protocolo lo único que indica es que se pare el barco, se siga navegando, se pare el piloto automático, no se mueva el timón debido a que es el elemento que las atrae, no sacar el cuerpo por fuera de la embarcación, no hacer ningún tipo de ruido y esperar un tiempo prudente después de haber contactado a través del VHS con los dispositivos de control y tráfico marítimo para dar advertencia de la observación".