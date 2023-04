Los récords de sequía y calor del abril de 2023 en Cádiz que lo convierten en un mes para olvidar

La sequía, el calor, nunca fueron temas ajenos en esta región del país. La hemeroteca es testigo de cuántas veces Cádiz y el resto de Andalucía enfrentaron etapas delicadas por la ausencia de lluvias. Sin embargo, esta vez, el mes de la esperanza para el campo y los embalses pasa de largo sin chubascos. Peor aún, anticipando un verano al que aún le quedan dos meses.

La provincia de Cádiz ha comprobado la evidencia del cambio climático este abril de 2023 al ver como el mes más lluvioso ha pasado de largo sin apenas una gota de agua. No se puede decir que no haya llovido, pero tampoco se pueden considerar como válidos los escasos chubascos del sábado 22 de abril.

En los termómetros no ha ido mejor, no se recuerda algo así de contundente desde abril de 1997. En muchos casos, como el de Jerez, se han roto las marcas. La estación del aeropuerto jerezano batió su propia marca con los 35 grados del pasado martes 25 de abril, frente a los 33,7 grados a los que se llegaron en 1997. El 27 de abril, San Fernando tuvo una máxima de 34,4 grados. Una cifra extrema que no suele darse en esta localidad costera a estas alturas. Otros récords de máximas en el histórico se dieron en localidades como San José del Valle y Grazalema.

Un no parar. Más de 38°C en la estación #Córdoba aeropuerto y a destacar también, entre otros lugares, los 34.4°C de #SanFernando, en la Bahía de Cádiz. 27 de abril, es demasiado 🔥🌡️ Fuente: Aemet pic.twitter.com/M6BDs0NRuy — El tiempo en Cádiz (@EltiempoenCadiz) April 27, 2023

En un reportaje anterior, el meteorólogo Manuel Salguero anticipaba a Diario de Cádiz las complicaciones que se vienen si no llueve nada de aquí a septiembre. Históricamente, abril ha sido el más lluvioso en la provincia. Su marcha sin dejar rastro de chubascos abre un escenario preocupante.

Esto causa que los embalses no puedan reponerse a la continua exigencia de agua. De este modo, los embalses de Cádiz van a cerrar el mes a un 29,28% de su capacidad. En la misma semana de 2022, estaban al 38,33%, nueve puntos por encima. La media de los últimos 10 años indica que deberían estar al 66,63% a estas alturas. En hectómetros cúbicos, la red de Hidrosur, que recoge las capacidades de los pantanos, marca 531,13 hectómetros cúbicos a final de abril frente a las 698,68 de 2022. Otro dato que inquieta: los pantanos estaban al 28,3% en agosto de 2022. Tan solo un punto menos que las reservas hídricas actuales.

El panorama es desolador ante lo improbable de las lluvias y que cada verano es peor que el otro. Lo habitual es ya que el mapa de vigilancia de la sequía meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología muestre a Cádiz en rojo, en alerta por un clima extremadamente seco. Todo apunta que así seguirá siendo.