Raúl Beneit se alía con la Faec para impulsar la innovación y digitalización de la construcción gaditana

Las empresas constructoras gaditanas dan un paso hacia la modernización de sus recursos en este camino de transformación profunda que está viviendo el sector. De ahí que su Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (Faec) haya suscrito un acuerdo de colaboración con Raúl Beneit Sierra con el objetivo de profundizar en la innovación, digitalización y apoyo del ecosistema emprendedor del sector.

Beneit es experto en emprendimiento y tecnologías aplicadas a la construcción, además de CEO y cofundador de diversas compañías especializadas en software de apoyo a empresas constructoras como es el caso de ArQlik, una plafaforma diseñada para conectar a todos los usuarios de un proyecto de construcción favoreciendo una mejor coordinación y colaboración entre ellos. Esta compañía ha sido reconocida como emergente por la empresa pública Enisa para la financiación del emprendimiento.

Entre las líneas de trabajo contempladas en el convenio destacan el impulso de la presencia nacional de Faec en la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC), la promoción del emprendimiento y el intraemprendimiento en el sector, y la colaboración con hubs y startups ConTech de referencia en España, incluyendo el Hub Contech ITEC de Barcelona y el programa Incubazul.

El acuerdo se enmarca en la actividad del Hub & Lab de Construcción Avanzada e Industrializada de la Provincia de Cádiz, un centro de referencia creado por Faec en el Polígono del Trocadero (Puerto Real), destinado a la formación, el estudio de nuevas técnicas constructivas y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

“Este convenio refuerza la apuesta de Faec por la innovación abierta y la colaboración con profesionales y empresas que están transformando la forma de construir”, destacó Jorge Fernández-Portillo durante la firma, quien subrayó que la construcción “vive un proceso imparable de modernización y digitalización en el que Cádiz puede y debe ocupar una posición protagonista”.

Por su parte, Raúl Beneit señaló que “la colaboración con FAEC permitirá generar sinergias con startups tecnológicas y centros de innovación, creando oportunidades reales para el desarrollo de proyectos colaborativos y la aplicación de soluciones digitales en el sector”.

Con esta firma, Faec refuerza su papel como entidad dinamizadora de la modernización de la construcción en Andalucía, impulsando la relación entre empresas tradicionales y nuevas iniciativas tecnológicas desde un enfoque de innovación, sostenibilidad y talento. El acuerdo se formalizó durante la feria sectorial Expoconstruye que se celebró en Ifeca de Jerez durante la semana pasada y que también fue organizada por la federación empresarial.