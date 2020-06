El hasta ahora presidente de Airtificial, Rafael Contreras, confiesa que abandona la empresa porque considera que ha llegado "a la meta" que se marcó cuando fundó Carbures. Ahora se centrará en el crecimiento de Muving, el negocio de motosharing que lanzó inicialmente en Cádiz, y en Humanox Soccer, empresa que cuenta con el apoyo de Telefónica y que ha desarrollado espinilleras inteligentes de fibra de carbono. Contreras oficializará su salida en la próxima junta de accionistas de Airtificial.

–¿Por qué se va ahora de Airtificial?

–Porque considero que ha llegado el mejor momento para hacerlo. El camino recorrido hasta ahora por la compañía, la ampliación de capital de Airtificial… En este tiempo y como presidente he visto pasar hasta cinco CEO distintos por la compañía. Han sido, efectivamente muchas etapas, hasta dejarla cotizando en el mercado continuo. Pero todo ello ha coincidido, ahora, con la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial que supone abrir un ciclo como empresario y emprendedor, una etapa que me exige un tiempo que no quiero restarle de ningún modo a Airtificial, a la que seguiré vinculado como accionista.

–¿Qué siente al dejar el heredero de Carbures, su negocio matriz, aunque sigaa teniendo participación en el accionariado?

–Pues siento que he recorrido un camino completo, tan completo que todo esto salió de una casilla de salida que era la Universidad de Cádiz. La sensación que tengo es que con Airtificial ya he llegado a la meta que me marqué. Ahora me apetece volver a ocupar el espacio del emprendedor con un proyecto totalmente nuevo, vinculado a las nuevas tecnologías y al big data.

– ¿Qué proyectos tiene?

–Seguir con Muving, la compañía de alquiler de motocicletas eléctricas que cofundé y que tiene presencia en las principales capitales de España, a la que acabamos de abrirle una nueva línea de delivery que cuenta ya con más de 70 restaurantes concertados. El éxito ha sido tal que hemos creado una aplicación propia para este segmento. Y por otro lado, la puesta en marcha de Humanox Soccer, que ya cuenta con Telefónica como partner y cuenta con la validación de Wayra. Se trata de una plataforma tecnológica que monitoriza por vez primera la salud y el rendimiento de los futbolistas en tiempo real, y que no solo va enfocada al fútbol profesional sino también a la cantera y al fútbol amateur. Fabricamos las primeras espinilleras inteligentes del mundo, un dispositivo no invasivo y que forma parte de la equipación. Están dotadas de sensores que recogen entre 25.000 y 50.000 datos brutos por jugador, que se traducen en métricas que por primera vez miden lo que nadie ha medido jamás en fútbol, desde la temperatura en los tres primeros minutos al ritmo cardíaco, la recuperación, a la fuerza del chute, la velocidad, el número de golpes… Ya hemos firmado un acuerdo con el Club Atlético Osasuna, que las llevará a los 18.000 niños de su cantera, y el Cádiz C.F. se va a convertir en el primer equipo de la Liga en llevarlas en lo que queda de temporada.