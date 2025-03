Pulso en el PSOE de Cádiz: López Gil asegura que hay "mucho diálogo" y no descarta que al final solo haya una sola candidatura

El nuevo coordinador de comunicación política y formación de la ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil, se ha referido este sábado en San Fernando a las dos candidaturas que optan -por el momento- a liderar el partido en Cádiz: la del actual secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix; y la alternativa que encabeza el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, una vez que Jaime Armario ha dado un paso al lado.

Pase lo que pase en las próximas semanas, el resultado -ha vaticinado- será "una ejecutiva de unidad" puesto que ambos candidatos se han comprometido a ello. Pero López Gil asegura también que en todo este proceso hay "mucho diálogo" y lo va a seguir habiendo, por lo que no descarta finalmente una única candidatura.

"El plazo para la recogida de avales termina el martes y en la provincia de Cádiz tenemos a dos candidatos. Desde la ejecutiva regional, lo único que hacemos es velar y ayudar a que los dos puedan gozar de la de las máximas garantías del del proceso", ha asegurado López Gil, que se ha referido a ambos como "dos magníficos alcaldes" y como "dos magníficos representantes del PSOE".

Así que -ha adelantado- una vez que decida la militancia entre un proyecto y otro, "el que salga seguro que será un aliado magnífico para el reto que los socialistas andaluces tenemos por delante, que es conseguir el gobierno de la Junta de Andalucía para frenar las políticas de recorte de Moreno Bonilla en los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación".

El nuevo coordinador de comunicación política y formación de la ejecutiva que lidera María Jesús Montero ha defendido que en todo este proceso para la elección del nuevo secretario general del PSOE de Cádiz "ha habido mucho diálogo" y ha vaticinado también que "de aquí al día de las elecciones seguirá habiando diálogo" sin llegar a descartar al final la existencia de una única candidatura.

En cualquier caso, adelanta, esa unidad de los socialistas gaditanos "saldrá al final" porque habrá "una ejecutiva de unidad". "Estamos convencidos y así se lo hemos pedido a ambas candidaturas", ha afirmado al afirmar que desde el PSOE andaluz se les ha pedido un compromiso para que haya "un entendimiento claro" entre las dos partes cuando decida la militancia.

Sí a la quita de la deuda

López Gil, por otro lado, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aprovechara el acto institucional del Día de Andalucía "para meter bronca contra el Gobierno de España", como si estuviera en un acto del PP, "con el discurso y argumentario popular". Desde la ejecutiva del PS0E-A, dichas declaraciones alusivas a la quita de la deuda suponen una "ofensa" a los andaluces pero, especialmente, a las personas que fueron reconocidas en ese acto del 28-F.

Que Moreno se olvidara del sentido institucional que debe imperar en el acto central del Día de Andalucía, ha afirmado López Gil, se debe a que "ha entrado en pánico electoral" una vez que María Jesús Montero se ha puesto al frente de los socialistas andaluces.

Así, ha pedido al presidente de la Junta que "rectifique" con su negativa a la propuesta de la quita de la deuda, "que es objetivamente buena para Andalucía" y ha recordado las contradicciones en las que ha incurrido en las últimas semanas.

"Días antes exigió al Gobierno de España que, para mejorar los servicios públicos de Andalucía, tenía que reducir su deuda en 17.000 millones de euros. Claro, esperaba que le dijeran que no. Pero la ministra Montero le dice que sí, que acepta reducirle esa cantidad y que incluso le va a aumentar en 1.500 millones de euros más hasta llegar a casi los 19.000 de euros de reducción de la deuda de los andaluces. Así que el presidente de la Junta de Andalucía entra en contradicción y empieza a buscar argumentos para decir que no, para rechazar esa deuda", ha afirmado López Gil, que ha señalado además que "es muy fácil decir que no a que te quiten la deuda cuando uno rechaza ese ofrecimiento con el dinero de los andaluces".

El nombramiento del interventor de la Junta

En su intervención, López Gil también se ha referido al nombramiento del nuevo interventor general de la Junta de Andalucía. Según ha expuesto, "el cese de toda la cúpula de interventores de la Junta de Andalucía se produjo por, precisamente, velar y por hacer su trabajo, por denunciar y por requerir contratos que eran manifiestamente irregulares, en el contexto de los contratos de urgencia del SAS". Así, López Gil ha denunciado que "entre todos los interventores que podían escoger de la Junta de Andalucía para ser los interventores generales, escogen a una persona que ha sido requerida por no hacer su trabajo con responsabilidad, auditando las cuentas del órgano que tenía como responsabilidad, que era la agencia IDEA". En este sentido, el coordinador socialista ha remarcado que "se cesó a quienes velaban por la legalidad, para nombrar a alguien que destaca por no hacer su trabajo". "Queda de manifiesto que el presidente de la Junta busca un aliado del Partido Popular en el manejo de las cuentas y no a alguien que ofrezca transparencia".