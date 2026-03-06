El Puerto cuenta con una nueva nave logística de GLS Spain

La compañía GLS Spain anuncia la apertura de una nueva nave logística en el Polígono Industrial Las Salinas de Levante, en El Puerto de Santa María. La empresa GLS es un proveedor líder de servicios nacionales e internacionales de paquetería, transporte de mercancías y envíos urgentes con presencia en más de 50 países y que en España, a través de su filial, cuenta con más de 600 centros propios y agencias.

En el caso de sus nuevas instalaciones en El Puerto la empresa logística informa de que se trata de un proyecto estratégico que refuerza su red operativa en el sur peninsular y responde a las necesidades de crecimiento y optimización del sector.

La nueva instalación se encuentra situada en la Avenida Félix Sancho, 9 del polígono Las Salinas de Levante. La infraestructura cuenta con una superficie de 3.751 m² útiles, a los que se suman unas oficinas de 601 m², distribuidas en dos plantas, diseñadas para acoger y facilitar el trabajo de los distintos equipos operativos y de soporte.

La nave dispone de 48 posiciones para furgonetas y 6 para tráileres, permitiendo una operativa fluida y eficiente, incluso en los picos de demanda.

Subraya la empresa que esta ubicación resulta estratégica para la nave, con acceso directo a la autovía A-491, lo que garantiza una conexión óptima con los principales ejes de transporte del sur peninsular, fortaleciendo la capacidad de distribución y respuesta de GLS en la provincia de Cádiz y áreas limítrofes.

“La apertura de esta nueva nave en El Puerto de Santa María refuerza la apuesta de GLS por Andalucía, dotando a la región de una infraestructura de primer nivel, preparada para afrontar los retos del mercado y garantizar una logística ágil, segura y sostenible”, afirma Cristóbal Monje, South-Division Manager de GLS Spain.

La nave ha sido concebida bajo estrictos criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. La cubierta, de tipo panel sándwich, favorece la entrada de luz natural y el ahorro energético.

Para los empleados, el diseño prioriza el bienestar y la funcionalidad con dos plantas de oficinas, sala de formaciones, áreas de comedor y descanso, así como espacios de trabajo amplios y bien iluminados. La dotación de equipos incluye toro, transpaletas manuales y eléctricas, asegurando condiciones óptimas de trabajo y seguridad.