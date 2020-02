“Si los pueblos nos complementamos en el turismo seremos todos más fuertes”

La alcaldesa de El Gastor y ex diputada provincial, María Isabel Moreno (PSOE), lleva ocho años al frente del municipio y afronta su tercer mandato con la tranquilidad que le ha dado las urnas, una importante mayoría absoluta, con seis ediles, frente a una oposición del PP, de tres concejales.

–Es ahora mismo la mujer que lleva más años mandando en un pueblo de la Sierra

–Siempre he tenido vocación de servicio público, desde joven, participando en las actividades del municipio. Soy muy activa y he querido dedicar unos años de mi vida a mi pueblo. Sé que la política no es una profesión, que es algo transitorio. Pero me siento con muchas ganas e ilusión.

–Después de ocho años en el gobierno no sólo ganó las últimas elecciones sino que ha mejorado sus resultados

– Creo que los vecinos han entendido la gestión. Los cuatro primeros años de mandato fueron difíciles. Encontramos en la Diputación un PP que no entendió lo que era la institución provincial. Se dedicó a los municipios grandes y dejó a los pequeños de la mano cuando es vital para nuestra gestión. Y sin dinero ni inversiones los vecinos no pueden hacer una valoración.

–¿Qué horizontes se ha marcado en la política municipal?

–Los pilares de cualquier municipio son la educación y la sanidad y en El Gastor no estaban del todo resueltos. Acabamos de comenzar las obras del centro de salud, que ha sido una reivindicación de todos los partidos políticos durante mucho tiempo. Afortunadamente encontramos como aliado a la Diputación. Era una de las asignaturas de este pueblo porque teníamos un centro de salud muy obsoleto, sin salas para atender adecuadamente a los pacientes. Me siento satisfecha y ha sido una lucha de todos los partidos. Hemos encontrado trabas como el solar, que era del Ministerio de Defensa, que cedieron los vecinos para un cuartel, que no se hizo. La reversión de ese solar ha costado muchos esfuerzos. En cuanto a la educación, es un pilar fundamental de garantía para trabajar por la igualdad de oportunidades y ahí tenemos que hacer hincapié los gobiernos locales. Con las inversiones realizadas en el colegio del pueblo hemos conseguido ser uno de los centros académicamente mejores de la Sierra en cuanto a resultados. Tenemos una estabilidad en la plantilla educativa en parte gracias a las mejoras y adecuaciones de los espacios que hemos hecho. Todavía quedan cosas por hacer, que con el Plan Invierte, remataremos. Otro de los retos es sacar el PGOU. Ha tenido unos trámites difíciles, porque estaba adaptado al tiempo de vacas gordas y lo hemos hecho más sostenible, que intente habitar la zona del casco urbano y no apueste por el desarrollo de zonas periféricas. Hemos abordado el tema ya del polígono industrial para el desarrollo agroalimentario y las viviendas cerradas, que es un problema en muchos pueblos. También lo es la concentración del tráfico que soportamos por la propia fisionomía de la localidad, con lo que estamos con Diputación para hacer la variante de El Gastor-Setenil, que nos permitirá sacar los vehículos pesados y quitar los coches del centro, creando nuevas bolsas de aparcamientos porque entendemos que los espacios y las calles la han de ocupar las personas. A ello se suma un hotel que estamos terminando a través de la iniciativa municipal y unos apartamentos turísticos.

–Desde fuera se percibe, a veces, que El Gastor tiene que luchar contra otros pueblos que están muy cerca para poder hacerse un hueco en el turismo

–Creo que nos falta promoción. Estamos con un plan estratégico para ordenar el tema turístico. Es verdad que tenemos alojamientos de altísimo nivel y una ocupación extraordinaria pero tal vez nos falta más promoción y por ello, ya trabajamos con una empresa para mejorarla. En el turismo no podemos competir unos con otros, tenemos que unirnos y ofrecer paquetes. Si te complementas en el turismo te haces más fuerte. No creo en la competencia entre municipios. Yo veo la ITI Pueblos Blancos como una oportunidad para que 19 pueblos estemos unidos a un proyecto. Solo nunca sumas.

–Tienen a sus pies el embalse, que comparten con Zahara de la Sierra y Algodonales ¿Por qué no se ha desarrollado igual la parte de la orilla que les corresponde?

–Hemos tenido mala suerte porque la zona recreativa de El Gastor quedó bajo el pantano. La medición de cota fue errónea y es la parte del pantano que menos terreno tiene. Fuimos los que más cedimos espacio, casi el 60% del terreno del embalse, y perdimos paisajes, una zona de recursos de empleo e incluso, unas salinas, que eran espectaculares. Zahara aportó el 40% y otra parte más pequeña Algodonales. Tenemos proyectos para esa zona y de momento, se ejecutará un quiosco de playa y una piscina flotante para este verano.

–Los tributos que el Estado aporta al Ayuntamiento por el embalse ayudarán a tener bastante desahogada las arcas locales

–Sí, muchísimo. Cobramos por el pantano unos 200.000 euros. Tenemos deuda cero y superávit. Eso da la tranquilidad de que cualquier empresa que venga a trabajar con nosotros tendrá su pago rápido. Y se puede planificar mejor: Gracias a ello, tenemos bolsa de empleo, con la que se cubren servicios públicos y bolsa de empleo los fines de semana para los jóvenes del pueblo, donde están muchos estudiantes para que tengan más recursos económicos. Ellos hacen la limpieza los fines de semana de las zonas de la marcha, retiran las papeleras del centro del pueblo, de la periferia. Son contrataciones por un mes y así colaboramos con las familias para que lleven mejor sus gastos educativos. Todo junto a las becas de estudiante, que han sido 60 beneficiarios, en 2018, que suman 15.000 euros de los presupuestos.

–¿Sabe cuántos niños nacieron el año pasado aquí?

–¡Uy, pocos!, en torno a ocho. Y la previsión para este año es 3 ó 4 como mucho. Y eso se nota y no deja de ser un problema en los pueblos

–Y por contra, es llamativo que tengan tantos vecinos extranjeros asentados en la localidad

–Hay un 10% de una población, de unos 1.700 habitantes. Vienen ingleses, belgas, alemanes, franceses, que se están comprando casas, buscando el entorno y la hospitalidad que caracteriza a los gastoreños. Quizá tienen trabajos que les permite hacerlos a través de internet. Creo que la clave es concienciar y buscar políticas de fiscalidad para que los jóvenes que quieran emprender y quedarse en los pueblos puedan hacerlo contando con las nuevas tecnologías.

–El peligro de la despoblación los acecha todos los años, echando una mirada al padrón municipal

–Y se nota mucho porque tienes que mantener los mismos servicios con menos ingresos. Es verdad que la falta de natalidad es una realidad que hay que afrontar y el reto nuestro es trabajar por la rehabilitación de viviendas para ponerlas en alquiler para jóvenes. Muchas veces decidir formar una familia depende de una vivienda donde poder desarrollar un proyecto de vida. Al final, los jóvenes más formados, por tema de trabajo, salen del municipio. Y ante ello, hemos intentando que los planes de empleo de la Junta de Anfalucía atendiera a las cualificaciones para que ese valor revierta en el municipio. Pero no deja de ser la despoblación una complicación y un reto.

–¿Parece que el Corpus gastoreño cada año va a más?

–La implicación de los vecinos y las asociaciones es muy fuerte y cada año se da un salto más en esta fiesta, que nos da mucha promoción turística y mucha visibilidad.

–Mucha gente no sabe que El Gastor se define como el ‘Balcón de los Pueblos Blancos’

–Sí, porque en el punto más alto, en el tajo Lagarín y la cima de la Graja, se pueden visibilizar los pueblos de la Sierra y en los días claros, se ve la Bahía de Cádiz.