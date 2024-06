El PSOE advierte que la Junta no tiene intención de abrir el Centro de Salud de la Dehesilla en Sanlúcar

El PSOE de la localidad de Sanlúcar denuncia la gestión que la Junta de Andalucía está llevando a cabo con respecto al centro de salud de La Dehesilla, un edificio que está terminado pero que, dos años después, continúa cerrado a cal y canto. Por ello, tanto el secretario general del PSOE de Sanlúcar, Víctor Mora, como la parlamentaria Irene García, se desplazaron hasta el centro de salud que ellos tramitaron años atrás para reflejar la situación.

"La Junta de Andalucía se ríe de los sanluqueños", trasladan desde el grupo socialista, evidenciando en una respuesta parlamentaria su incapacidad para poner en funcionamiento este centro sanitario. Mora, ahora teniente de alcaldesa, recordó que estando él en la Alcaldía se llevó a cabo la cesión del suelo para que la Diputación provincial de Cádiz, gobernada entonces por la socialista Irene García, construyera este equipamiento en La Dehesilla, una zona en desarrollo de Sanlúcar.

“Una apuesta en una zona que el Partido Socialista ha mimado, aportando financiación municipal, y dónde los vecinos nos reclaman que de una vez por todas se abra este centro de salud. No caben excusas, está terminado y lo único que puede pasar es que se destruya y que luego digan que hay que hacer una gran inversión para abrirlo, y queremos que se abra ya”, afirmó el secretario general del PSOE de Sanlúcar. Irene García, por su parte, acusa a Moreno Bonilla, presidente de la Junta, de "abandonar a su suerte" el inmueble. “Gracias a la presión que hizo Mora en el pleno de Diputación como diputado provincial, obligó a que Junta de Andalucía y la propia Diputación se sentaran y recepcionaran las obras", alabó García de su compañero de partido, antes de acusar a la consejera de salud de la Junta, Catalina García, de ser "el brazo armado para destrozar la sanidad pública".

El PSOE cree que la administración andaluza no tiene la intención de abrir el centro en los próximos meses y, según la pregunta de los socialistas en el Parlamento, "ahora se han dado cuenta de que no tiene las instalaciones eléctricas suficientes y que tienen quehacer una actuación nueva. Es una tomadura de pelo que no vamos a consentir los sanluqueños", apuntilló la diputada.

La socialista anuncia que volverá a elevar la petición al Parlamento y advierte que durante el presente verano se van a cerrar varios centros de salud. Además, apunta a que, "en un municipio como Sanlúcar, donde los veranos son complicados porque la población aumenta, no vamos a consentir que aquellos que han convertido la sanidad pública en un negocio, hagan que la igualdad de oportunidades que sirve para que cualquier vecino que precise de asistencia médica, se vea limitado”.

La parlamentaria recuerda que este miércoles está convocada una huelga del personal sanitario de Andalucía y acusa a la consejera de Salud de dinamitar la sanidad, afirmando que ha anunciado un plan de verano con 2.000 contrataciones, pero que en mayo, despidió a 7.000 profesionales sanitarios, “por lo que vamos a contar con 5.000 sanitarios menos que no van a poder atender de forma adecuada tampoco a los vecinos de Sanlúcar”.

El centro de Atención Primaria de La Dehesilla es fruto de un convenio entre la Consejería de Salud y Consumo y la Diputación provincial de Cádiz, institución esta última encargada de la construcción y finalización de las obras, con una inversión de 1,6 millones de euros, de los que 812.500 aportó el SAS y el resto, la Diputación.