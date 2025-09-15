El PSOE presentará en Diputación una petición para que La Janda tenga una ITV

Vecinos de localidades como Vejer o Barbate tienen que desplazarse unos 100 kilómetros -y más aún, los de Zahara de los Atunes- cada vez que necesitan acudir a la inspección obligatoria de sus vehículos. Un caso en el que se encuentran todos los habitantes de la comarca de La Janda: la única en la provincia que no cuenta con unas instalaciones propias de ITV, teniendo que desplazarse hasta Jerez o hasta el Polígono Industrial de Tres Caminos, en Puerto Real.

Por eso, el portavoz del Grupo Socialista y también alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, presentaba ayer la petición que el PSOE realizará -tanto en el Pleno de Diputación como en el Parlamento andaluz- para que la comarca jandeña cuente con unas oficinas propias, teniendo en cuenta el agravio comparativo que vive la zona dentro de la provincia de Cádiz: "Entendemos que se podría construir una ITV en algún polígono industrial de cualquier municipio de la Janda, para que diera cobertura a unos 90.000 habitantes -explican los socialistas en una nota-. La última adjudicación de la Junta de Andalucía ha sido para El Puerto de Santa María, por lo que creemos que es de justicia que La Janda tenga su punto de inspección técnica de vehículos".

"El mismo Juanma Moreno reconocía ya en el año 2021 que el servicio de inspección que se prestaba en La Janda era insuficiente para la cantidad de habitantes que había que cubrir, y se comprometía a arreglarlo -recordaba Javier Pizarro- Reivindicamos que la Junta de Andalucía cumpla con esta comarca y con el compromiso que el presidente Moreno Bonilla adquirió aunque sea varios años después”.

El portavoz socialista estuvo acompañado durante su reivindicación frente a la puerta de la Delegación de Gobierno de la Junta por la parlamentaria andaluza Rocío Arrabal, que destacó que la provincia de Cádiz "pinta poco y ejecuta menos" en el presupuesto andaluz. Arrabal señaló que es "injusto" que se obligue a los vecinos de siete localidades que agrupan a un considerable número de habitantes a realizar trayectos tan largos y advierte que, "si la Junta no incluye una partida para la ITV de La Janda en los presupuestos de 2026, presentarán una enmienda para que esta infraestructura, vital para los ciudadanos de la comarca, se convierta en una realidad".