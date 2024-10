El PSOE también pide mejorar la red de autobuses en la Costa Noroeste

Sanlúcar de Barrameda fue la localidad escogida para una asamblea del PSOE con cargos orgánicos e institucionales en el que estuvo presente la militancia socialista de la Costa Noroeste. En el encuentro, Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz, destacó los diez años de mandato de Víctor Mora, además de respaldar el trabajo de la formación socialista en el actual gobierno sanluqueño en coalición con IU.

La militancia animó al PSOE de Sanlúcar a seguir trabajando desde el gobierno “para mantener el buen legado” donde resalta una gestión económica positiva que “ha permitido contar con superávits que superan los 5 millones de euros, para que vengan a caer en beneficios, mejoras y ventajas para los vecinos de Sanlúcar, anteponiéndose a las diferencias políticas que siempre existen entre dos grupos politicos como PSOE e IU”.

El propio Víctor Mora tomó la palabra en la asamblea para agradecer la celebración de la misma y "poner en común entre otras cuestiones la situación de marginación de la Diputación al municipio". “Tengo la suerte de ser diputado provincial de la zona y temenos que denunciar el castigo de la Diputación Provincial a Sanlúcar, Chipiona y Rota en comparación con lo que reciben municipios como El Puerto o Cádiz frente a Sanlúcar, que hemos conseguido 27.000 euros de subvención para el Deporte, o frente a Rota, que no ha recibido nada”, señaló el líder socialista en la localidad, demandando que “toda la provincia tenga las mismas oportunidades”.

Mora advierte que “ahora han aprobado inicialmente una nueva recaudación que va a perjudicar a los municipios, que nos van a hacer pagar más por la recaudación y que, si no se corrige, va a repercutir en los ciudadanos”. El portavoz municipal recriminó al Gobierno de la Junta que “la Costa noroeste es una zona olvidada", demandando una mejoría en infraestructuras, accesos y comunicación. “No es que no tengamos tren, es que ni siquiera temenos combinación de autobuses para poder comunicarnos”, apuntó.

El ex alcalde de Sanlúcar se refirió, además, a proyectos importantes del Gobierno de España como el de Doñana, pero tambien apunta que “va a firmarse una adenda al convenio para la depuradora municipal”. A propósito, señaló la necesidad de que “la depuradora sea trasladada a la zona de la Algaida, donde el agua vendría muy bien”.

Por otro lado, Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz destacó que “la Costa Noroeste cuenta con la complicidad del Gobierno de España”. Así, explicó que “con el Acuerdo de Doñana este municipio se beneficia con una inversión de casi 5 millones de euros que se verá plasmada en mejoras de eficiencia energética y mejora de espacios naturales”.

Al hilo, Ruiz Boix también presionó a la Junta de Andalucía para inversiones históricas que no se ponen en marcha en Sanlúcar, como es el caso del nuevo centro de salud de La Dehesilla. "Llevas más de un año y medio pendiente de la apertura y la Junta vienen incumpliendo los plazos, sin saber siquiera si cuentan con el equipamiento y el material necesario”, alegó el secretario general del PSOE en Cádiz, que añadió que "lo que sí sabemos es que no cuentan con los sanitarios, médicos, especialistas, enfermeros y celadores necesarios para que esa apertura sea una realidad inmediata". Los socialistas insistieron exigiendo "con tiempo y antelación", para que no remuevan los actuales médicos de o pediatras de los centros de salud de Sanlúcar para reubicarlos en este nuevo centro.

Con respecto al proceso orgánico que arranca con el Congreso federal del PSOE el próximo 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre, señala que “este encuentro con la militancia también sirve para oír la demanda de la zona para incluirla en la enmienda donde queremos destacar la singularidad de la provincia de Cádiz dentro de ese proyecto". Éste, destaca Ruiz Boix, va a ser "un proyecto ambicioso que va a ir siempre dos pasos por delante".