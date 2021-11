El PSOE destaca que el nuevo impuesto de plusvalía es más justo para los contribuyentes

El portavoz de los Ayuntamientos en el Senado, Alfonso Moscoso ha expresado su satisfacción ante la publicación en el BOE del Real Decreto ley que devuelve la constitucionalidad al impuesto de la plusvalía ya que considera que “ahora es más justo para los contribuyentes pues no se pagará si no se obtiene una ganancia, así como aportará seguridad jurídica para los ayuntamientos y para los ciudadanos”. En la misma línea, cree que proporciona más certidumbre en la capacidad de ingresos municipales y evitan que los mismos no se vean mermados, por tanto, elimina el riesgo de que los ayuntamientos incrementen su nivel de déficit o vean deteriorados los servicios que prestan a la ciudadanía.

“Los regidores van a poder preparar sus presupuestos municipales y garantizar la prestación de los servicios públicos municipales”, destaca el portavoz socialista. Moscoso ha explicado que la reforma que ha hecho el Gobierno ha cambiado los coeficientes del impuesto sobre el valor catastral de la vivienda que se vende, que serán actualizados cada año para adaptarlos a la realidad del mercado inmobiliario de cada municipio, de forma que si se vende una casa con pérdidas no se pagará el impuesto y si, por el contrario, se obtiene un beneficio, se darán dos opciones para el pago y se aplicará las más beneficiosa para el contribuyente.

A su juicio, las cuentas de los ayuntamientos no se van a ver reducidas por la Plusvalía y los presupuestos municipales podrán trabajarse ya pudiendo hacer estimación de ingresos por ese impuesto.

De esta forma, entiende que se cumple con la sentencia del pasado 26 de octubre que admitió como válido el método objetivo de cálculo de la base imponible siempre y cuando no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario, ha concluido Moscoso.