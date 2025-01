El PSOE lleva a Diputación el caso del vecino de Torre Alháquime y otros grandes dependientes

El Grupo Socialista en la Diputación provincial ha elevado para su debate y aprobación en el Pleno que se celebra mañana una moción en la que se insta al Gobierno de España a realizar las modificaciones legislativas necesarias, tanto fiscales como en materia de Seguridad Social, para que el colectivo de personas consideradas como grandes dependientes puedan compatibilizar la pensión no contributiva con el ingreso de rentas procedentes de instrumentos de ahorro enfocados a garantizar la calidad asistencial del enfermo.

La portavoz del Grupo Socialista, Ana Carrera, considera necesario recabar el apoyo de todos los grupos políticos en “una cuestión que es de justicia social para no perjudicar la protección que los hijos afectados por un alto grado de discapacidad pudiesen recibir fruto del esforzado ahorro de sus descendientes”. Carrera explica que “en estos momentos se pone en riesgo la vigencia de una prestación no contributiva que en todo caso no asegura completamente la calidad de vida en la fase de la vejez de estas personas más allá de la subsistencia diaria”. Por ello, se reclama esta medida desde el Grupo Socialista encaminada a materializar los cambios legales que sean necesarios para no perjudicar ese plus de protección para los hijos afectados por un alto grado de discapacidad que precisan de muchos cuidados con alto coste.

El alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, cuyo hermano Gabriel se encuentra en esa tesitura igual que Delia que vive en el mismo municipio, es el impulsor de estos cambios que pretenden garantizar que estas personas grandes dependientes no dejen de recibir su pensión contributiva por el hecho de recibir una renta de ahorro concebida por sus padres para su cuidado futuro en previsión del día que falten o no puedan desempeñar las labores de cuidado.

El Grupo Socialista en la Diputación se ha hecho eco de esta demanda que ha sido trasladada también a otras cámaras, como el Senado donde ya ha sido aprobada, así como al Parlamento andaluz a través de la Comisión de Igualdad, para promover el consenso unánime de todos los grupos políticos en torno a la necesidad de impulsar los cambios legales pertinentes que el Gobierno se ha comprometido a estudiar creando un Grupo de Trabajo en el seno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.