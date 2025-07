El PSOE lamenta desde El Gastor la "discriminación a la Sierra" en la Diputación

La diputada provincial, Verónica Cubiles Molinillo, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno Fernández y miembros de su equipo de gobierno en la que han realizado un balance "muy negativo" de los dos años que el PP y La Línea 100X100 llevan gobernando en la Diputación Provincial. Ambas representantes consideran que “este equipo no apuesta por la Sierra de Cádiz en su conjunto y por los pueblos en general, situación que se agrava en los municipios donde gobiernan los socialistas, como es el caso de El Gastor”.

Así, acusan a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco de “no tener un proyecto provincial y de no conocer la realidad de los pueblos pequeños”. Isabel Moreno ha trasladado a la diputada provincial “la inquietud de que El Gastor no se vea beneficiado de proyectos importantes que sí están yendo a municipios donde gobierna el PP y que se están viendo beneficiados por subvenciones nominativas que la presidenta reparte caprichosamente, castigando a aquellos municipios donde gobierna el PSOE”.

Verónica Cubiles entiende la queja de Isabel Moreno sobre "la falta de respuesta" a las peticiones que se hacen desde el municipio y el "nulo compromiso" de la presidenta de la Diputación con El Gastor, ya que “no hace nada por conocer cuáles son las necesidades del pueblo, no atiende a llamadas y no responde a las peticiones de reunión”. “Es lamentable que no atienda a la alcaldesa y que tampoco atienda a las asociaciones y afirma que hay asociaciones de grandes ciudades que han recibido más recursos económicos que todo el municipio de El Gastor”, apunta.

Haciendo un repaso por las áreas que más inciden en la vida de los hombres y mujeres del municipio, señalan “la nula apuesta por la cultura en general y para los jóvenes”. “Es necesaria un mayor compromiso por los servicios sociales y en especial por el incremento de los recursos económicos para la contratación de más personal que atienda a personas mayores y personas con discapacidad y limitaciones para su autonomía personal”, anota.

Reclama también la apertura del centro de salud en horario de tarde, y la necesidad de un pediatra en la localidad. Respecto a las carreteras de acceso a la localidad, solicitan ambas socialistas que se actúe de manera urgente desbrozando las carreteras para evitar accidentes, como sucedió recientemente en la carretera que va de El Gastor-Algodonales ya que la abundante maleza provoca falta de visibilidad a las y los conductores.

Verónica Cubiles exige “una intervención integral en todas las carreteras de la Sierra que son de titularidad provincial y así mismo solicita que la Presidenta de la Diputación alce la voz e inste con firmeza a sus compañeres de la Junta de Andalucía en la necesaria intervención en carreteras autonómicas de la Sierra”.

La alcaldesa se queja también de que su Ayuntamiento fue de los primeros que presentó solicitud de asistencia para la elaboración del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) y lo tienen aparcado por lo que solicita la conclusión del mismo. Isabel Moreno recuerda que en 2023, el entonces equipo presidido por el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, entregó al ayuntamiento el avance del PBOM para ordenar urbanísticamente El Gastor, “una herramienta decisiva para emprender las nuevas políticas de movilidad, desarrollo turístico y medioambiental, siendo muy necesaria la aprobación definitiva de este plan”.

Por ello, solicita un impulso por parte de la presidenta de la Diputación Provincial y un apoyo institucional para la aprobación definitiva del mismo, ya que una de las líneas estratégicas clave es la rehabilitación del parque de viviendas públicas del casco urbano para ponerlas a disposición de los jóvenes, contribuyendo a la revitalización de la localidad y a luchar contra la amenaza de la despoblación que se cierne sobre las zonas rurales.