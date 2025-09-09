El PSOE de Cádiz arranca el curso político con la vista puesta en desalojar a Moreno Bonilla de la Junta

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz ha celebrado su primer encuentro del curso político con un mensaje claro: movilizar a la militancia para confrontar los recortes del Partido Popular y preparar el terreno de cara a un año electoral. El secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, emplazó a la organización a hacer frente a lo que calificó como la “nefasta gestión” del PP tanto en la Diputación como en la Junta de Andalucía, y anunció que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, celebrará este viernes en la provincia una Ejecutiva regional para marcar la hoja de ruta de los próximos meses.

Ruiz Boix aseguró que el PSOE se presenta como “la única alternativa” capaz de desbancar al PP-A del Gobierno andaluz y subrayó que Montero será “la próxima presidenta de la Junta” gracias a una gestión “seria y solvente” contrastada tanto en su etapa en el Gobierno de Andalucía como en su actual responsabilidad en el Ejecutivo central. “Arranca el fin de un ciclo muy perjudicial para los intereses de los gaditanos y empieza un tiempo de propuestas de calado que devuelvan la ilusión a la ciudadanía”, apuntó.

El líder provincial defendió que la estrategia socialista combinará la denuncia de los recortes en sanidad y educación con la difusión de las propuestas que plantea Montero para revertir lo que califican como “políticas neoliberales” del actual Ejecutivo autonómico. Además, reivindicó los logros del Gobierno de Pedro Sánchez, al que atribuyó la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro en la provincia hasta el 20,6%, frente al 26,8% registrado en la etapa de Mariano Rajoy.

Ruiz Boix también cargó contra la decisión de la Junta de rechazar la condonación de la deuda, al entender que supone “malversar por omisión 19.000 millones de euros que podrían reforzar los servicios públicos”. En la misma línea, citó un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que sitúa a Andalucía a la cola del gasto social en España, como prueba de un “abandono a los más vulnerables”.

El secretario general advirtió de que este contexto alimenta el crecimiento de la extrema derecha. “No puede extrañar al Partido Popular que ese monstruo los esté devorando, porque fueron ellos quienes le abrieron la puerta”, afirmó, en referencia a los acuerdos previos entre PP y Vox.

De cara a los próximos meses, el PSOE gaditano confía en que la candidatura de Montero logre consolidar una mayoría de centro progresista en Andalucía. “Estamos en perfecto estado de revista para asumir el proceso electoral cuando llegue el momento”, zanjó Ruiz Boix.