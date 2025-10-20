El PSOE de Barbate reclama a la Junta el dragado urgente del río y no descarta movilizaciones

El Partido Socialista de Barbate ha solicitado al Gobierno andaluz que acometa con carácter urgente el dragado del río Barbate ante la acumulación de arena en su desembocadura, una situación que, según la formación, está reduciendo el caudal y generando preocupación entre vecinos y colectivos locales.

En un comunicado, el PSOE ha recordado que ya presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Barbate y varias preguntas en el Parlamento de Andalucía sobre este asunto. Los socialistas critican que la Junta haya realizado actuaciones similares en otros municipios, como el dragado del puerto de Conil o el caño de Sancti Petri, pero no en Barbate.

El secretario local del partido —según la nota difundida— ha calificado la situación como “una necesidad urgente y también una cuestión de seguridad”, especialmente ante la posibilidad de lluvias torrenciales y mareas altas. El PSOE ha anunciado que estudia promover movilizaciones ciudadanas si la Junta de Andalucía no actúa de manera inmediata.

Por su parte, la administración autonómica no se ha pronunciado aún sobre estas nuevas demandas. El dragado del río Barbate es una reclamación recurrente de distintos sectores del municipio, que consideran que la acumulación de sedimentos afecta tanto a la actividad pesquera como al tránsito fluvial y al entorno natural del estuario.