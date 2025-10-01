Hasta 44 proyectos de 28 empresas optan a las ayudas de transición justa para modernizar la industria auxiliar naval

Hasta 44 proyectos de 28 empresas de la provincia de Cádiz se han presentado a la convocatoria incentivos de transición justa para modernizar la industria auxiliar naval. El consejo de gobierno de la Junta ha tomado conocimiento de los primeros datos que arroja este y otros programas sobre las solicitudes recibidas, que deberán ser ahora baremadas al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva.

El proyecto tractor de innovación y sostenibilidad para el tejido empresarial naval, de pymes, micropymes y autónomos, está dotado con un presupueseto de 15,18 millones de euros y las iniciativas propuestas alcanzarían el 120% de esta cuantía. Es decir, los proyectos de las empresas interesadas superan el montante total de las ayudas previsto, por lo que ahora la Junta de Andalucía procederá a analizar el impacto positivo de estos proyectos en cuanto a generación de empleo y pronta ejecución para seleccionar los que arrojar el más elevado. Las 44 propuestas han sido presentadas por 28 empresas industriales y servindustriales que en conjunto desembolsarán una inversión de 29,38 millones de euros.

Su finalidad es apoyar el desarrollo de productos navales que permitan anticiparse en el mercado, como el refuerzo de capacidades y la adaptación de procesos de las empresas del sector auxiliar naval gaditano, incluida la rama portuaria. También se comtemplaba la automatización y digitalización de los procesos productivos, el apoyo a los procesos de aceleración de starup y nuevas empresas o el asesoramiento para mejorar la competitividad industrial desde la acción digital son algunas de las inversiones y necesidades de las posibles beneficiarias que pueden ser subvencionables. Eólica marina offshore, vigilancia ambiental del litoral, fabricación aditiva, movilidad naval o construcción naval eran algunas de las materias incluidas. El plazo de presentación de solicitudes se amplió hasta el 19 de septiembre -unos 40 días más, frente a la primera fecha prevista- para "facilitar que las entidades potencialmente participantes puedan preparar y formular adecuadamente sus solicitudes".

La Administración también ha comunicado los datos de otros dos proyectos tractores, referidos a las provincias de Almería y de Córdoba: para el impulso de la innovación y sostenibilidad en la industria auxiliar de la agricultura de Almería, con un presupuesto de 17,66 millones de euros, que registra 62 proyectos de 57 empresas; y para fomentar un ecosistema industrial para la logística avanzada en Córdoba, con 15,44 millones en ayudas, que se salga con 51 proyectos de 36 empresas interesadas.