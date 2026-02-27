La provincia de Cádiz falla en inversión pública: 525 millones en 2025 frente a los 1.351 de Málaga

La inversión en obra pública alcanzó un total 525.201.474 euros en Cádiz durante 2025. La cifra, sin embargo, apenas representa un 10% del total de toda Andalucía, que llegó a los 5.500 millones. Y supone además una notable diferencia con respecto a Málaga, que -en términos absolutos- lidera el ranking con un dato que duplica con creces al de la provincia gaditana: más de 1.351 millones de euros.

Cádiz, de hecho, fue la quinta provincia de la comunidad autónoma en inversión pública situándose no solo por detrás de Málaga sino también de Sevilla (con casi 782 millones), Granada (709 millones) y Córdoba (628 millones).

Por detrás de Cádiz, en esta clasificación, figuran así Almería (que roza los 400 millones), Huelva (370 millones) y Jaén (273 millones).

Los datos proceden del informe elaborado por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, que brinda una desglose pormenorizado tanto del global regional como de todas y cada una de las provincias en el que se pone de manifiesto que Cádiz es una de las provincias donde menos inversión pública se ha registrado a lo largo del último año.

416 euros por habitante frente a los 813 de Córdoba

Es más, la inversión realizada por las distintas administraciones en Cádiz durante 2025 fue de 416 euros por habitante frente a los 813 de Córdoba, los 755 de Málaga, los 750 de Granada, los 688 de Huelva, los 519 de Almería y los 443 de Jaén. Porque, según este otro criterio que atiende la inversión per cápita, los gaditanos ocupan el séptimo lugar, solo por delante de Sevilla con 395 euros por habitante.

Aún así, el informe destaca que la inversión pública creció con respecto a 2024 un 60,7%. La que más creció fue la inversión de la administración regional (hasta un 164,7%) con un volumen que rozó los 125 millones de euros seguida de la administración estatal, que subió un 81,2% con 221 millones. Y casi 179 millones supuso la inversión procedente de las administraciones locales, lo que supuso un aumento del 13,5%.

Estos datos, no obstante, atienden a los presupuestos totales de las obras licitadas en la provincia, lo que quiere decir que la cifra disminuye si se tienen en cuentan las inversiones que ya han sido licitadas y sus importes de adjudicación.

De hecho, ese total de 525 millones se queda en 231.900.312,66 euros si se habla de obras ya adjudicadas, que concluyeron con una baja media de un 17,7%. Y más de 10 millones, curiosamente, corresponden a proyectos que han quedado desiertos durante el proceso de licitación, lo que supone un 4,6% del total.

Ninguna inversión en sanidad y solo una en colegios en el 'Top-20'

En 2025, se licitaron en la provincia de Cádiz un total de 788 contratos. Lo que el informe de esta asociación de constructores y promotores llama el Top 20 -las obras que lideran esa inversión pública por su cuantía- representan el 47% del importe total licitado con 246.413,567 euros. Ninguna de ellas tiene que ver con los equipamientos sanitarios y solo una alude al ámbito educativo. Serían las siguientes actuaciones: