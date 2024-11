El profesorado de institutos públicos se concentra en Cádiz contra el "maltrato" de la Junta de Andalucía

El profesorado de los institutos públicos de la provincia de Cádiz se ha concentrado este miércoles, en la hora del recreo, en las puertas de los centros "para decirle a la Junta alto y claro que ya está bien, que ya basta de este menosprecio y maltrato sistemático hacia nuestro trabajo, hacia nuestras personas y hacia la Educación en general", en una movilización convocada por el sindicato Ustea.

Los profesores piden a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España "un pacto por la educación, consensuado con los sindicatos y la comunidad educativa, duradero y valiente. Por una educación democrática basada en el pensamiento crítico, donde no se minusvaloren los contenidos y que no esté al servicio del mercado laboral".

El profesorado denuncia que ha estado asumiendo en los últimos años "más tareas, obligaciones y procedimientos burocráticos. Añadiéndolos sobre los que ya realizábamos, que superaban ya nuestra jornada laboral. Este año se ha publicado que el profesorado es uno de los gremios que más horas extras trabaja sin remunerar (junto con los profesionales de sanidad). Más que en la hostelería y en la construcción. Pedimos a la Junta una desburocratización real, una simplificación de los procedimientos, y la eliminación de tareas repetidas y de plataformas no necesarias para poder dedicar el tiempo suficiente a la preparación de clases que es lo que realmente marca la diferencia en la educación".

De la misma manera, los docentes solicitan a la Junta "que no implemente enseñanzas que no ha desarrollado previamente a través de una Orden Educativa. Y que estas lleguen al menos con un año de antelación para poder estudiarlas y adaptarlas a los centros. No en julio como suele hacer si es que lo hace. Recordamos que todavía no tenemos la Orden para la regulación de FP en Andalucía (El BOE se publicó en julio de 2023)". Asimismo, piden "la bajada de la ratio, a 20 alumnos en infantil y primaria y a 25 en secundaria. Asimismo, que establezca una ratio de alumnado NEAE por clase y una ratio para el profesorado de apoyo educativo. Esto conllevaría una mejor atención del alumnado y una disminución de la carga burocrática".

Otra de las peticiones es el aumento de plantilla. "Un orientador por cada 500 alumnos en los centros de secundaria, un orientador en los centros de primaria, suficiente profesorado específico de PT, AL, ATAL y técnicos PTIS. A tiempo completo y sin tener que compartir centros. Y que no discrimine al personal interino de FP y que abra el procedimiento para pasar del cuerpo A2 al A1 de nuevo como está abierto para el personal funcionario de carrera".

El profesorado pide a la Junta "que publique los datos segregados por cuerpo y especialidad de interinidad. Y si no cumple con las tasas que obliga la Unión Europea, que convoque de nuevo procesos de estabilización para el personal interino con el máximo de plazas posible, junto con las oposiciones para aspirantes"

De la misma manera, que "implemente procedimientos para asegurar la participación efectiva, la transparencia y la democracia en los centros educativos. Que exista una posibilidad real de rotar en los cargos, sin que la decisión sea en última instancia del director o la directora. Que no externalice los servicios, bajando así la calidad, favoreciendo a empresas privadas puestas a dedo y por lo tanto, empeorando las condiciones de los y las trabajadoras. Necesitamos bolsa única para PTIS donde todos y todas trabajen en las mismas condiciones laborales. Igualmente nuestro alumnado necesita la dignidad de comedores escolares en los centros, no caterings de comida envasada y precocinada".

Más presupuesto para la educación

Los profesores exigen "un aumento del presupuesto en Educación. España es el séptimo país de la Unión Europea que menos gasto destina a Educación. Pedimos más inversión en instalaciones. Muchos de los centros educativos fueron construidos en la época de los 80 y deben mantenerse y actualizar los espacios a escuelas del siglo XXI".

Se dirigen a la Junta para que "respete la Ley de Bioclimatización, la dote de presupuesto y la cumpla. Que se implementen caminos escolares seguros para nuestros niños y niñas. Y que se comprometa con planes tan importantes para la vida de los niños y niñas y su éxito escolar, como son el Deporte Escolar y el PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo)".

Sobre la polémica entre el Gobierno y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), los docentes piden al Ejecutivo nacional "que si aumenta el presupuesto para las entidades privadas, que aumente de la misma manera el presupuesto para la Seguridad Social.

Por último, consideran que están en juego los derechos adquiridos por una sociedad democrática y las condiciones laborales de la comunidad docente. La educación pública es la garantía de un progreso justo en cualquier civilización y como tal debe ser atendida por nuestras y nuestros representantes políticos".