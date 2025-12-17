La prestación económica a huérfanos por violencia de género aumenta hasta los 25 años

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de laJunta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Alfonso Candón, ha destacado que la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha determinado ampliar hasta los 25 años la prestación económica dirigida a loshijos e hijas de mujeres víctimas mortales de la violencia de género, y, desde la creación de este nuevo derecho, se han concedido 37 ayudas en Andalucía, 4 de ellas en Cádiz. Actualmente esta prestación se extinguía a los 18 años.

Alfonso Candón ha presentado la medida junto a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Blanca Merino. El delegado ha señalado que esta iniciativa busca atender el trauma y la vulnerabilidad socioeconómica de los hijos e hijas tras el asesinato de sus madres. El delegado ha subrayado que esta decisión forma parte de una estrategia del Gobierno andaluz, mucho más amplia en pro de mejorar la atención y acompañamiento a las víctimas de VdG, así como de prevenir y combatir desde la unidad esta lacra social, añadiendo que Andalucía da un paso más en su compromiso con las víctimas de violencia de género.Esta prestación económica está dirigida a los hijos e hijas de hasta 25 años que en el momento del asesinato su madre residía en Andalucía o bien sus hijos e hijas viven en la comunidad en el momento del crimen.

CARÁCTER RETROACTIVO Y ACTUALIZACIÓN CON EL IPC

Para el cobro de la ayuda, los beneficiarios deben tener menos de 25 años en el momento derealizar la solicitud independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley. Candón ha informado que la prestación de 5.000 euros anuales, se concede previa solicitud independientemente de la renta familiar y se hace efectiva en un solo pago anual una vez se dicte resolución y hasta alcance los 25 años.

La ayuda se actualiza con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo cual en 2025 la ayuda asciende a 5.140 euros. Esta prestación tiene carácter retroactivo y es compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se percibe por el mismo motivo.

Para terminar el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha insistido “en la necesidad de que todas las administraciones, toda la sociedad trabajen conjuntamente en la misma línea, con el objetivo de desterrar de una vez por todas esta lacra que es la Violencia de Género".