El PP de Sanlúcar reclama al Ayuntamiento que exija al Gobierno el pago pendiente por la Base de Rota

El Partido Popular de Sanlúcar ha reclamado al Ayuntamiento que inste al Gobierno central a abonar al municipio la compensación económica correspondiente a 2024 por la presencia militar estadounidense en la Base Naval de Rota. Según los populares, el Estado mantiene una deuda con varias localidades de la zona que asciende a 1,5 millones de euros, de los que 288.000 corresponderían a Sanlúcar de Barrameda.

La presidenta del PP local y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha pedido a la alcaldesa, Carmen Álvarez (IU), que explique qué gestiones ha realizado para reclamar este pago al Ministerio de Hacienda. En declaraciones recogidas, Pérez considera que la falta de ese ingreso “perjudica a las cuentas municipales”.

La dirigente popular sostiene que la compensación está contemplada en el convenio firmado entre España y Estados Unidos en 1988 por la presencia de la base militar en la zona y afecta también a municipios cercanos como Rota, Chipiona y El Puerto de Santa María.

Pérez ha criticado al equipo de Gobierno municipal por no haber informado, a su juicio, de esta situación durante los últimos años y ha pedido a la alcaldesa que reclame al Ejecutivo central el pago pendiente. En su opinión, esos recursos económicos podrían destinarse a diferentes necesidades municipales.

Entre ellas, la portavoz del PP menciona la mejora de la seguridad en la ciudad o la puesta en marcha de un plan de mantenimiento urbano. “Es un dinero que debería revertir en la ciudad”, ha señalado.

Desde el PP también se han dirigido al PSOE local, al que acusan de no pronunciarse sobre esta cuestión. La formación considera que el Ayuntamiento debe defender los intereses de Sanlúcar ante el Gobierno central para que se haga efectiva la compensación económica correspondiente.