El PP sobre la ruptura del pacto en Villamartín: "No es una decisión de AxSí sino de la alcaldesa"

El PP de Cádiz se ha desayunado hoy con sorpresa con la destitución de su concejala en Villamartín, María Martín, que ha sido expulsada del gobierno municipal por la alcaldesa, Susana Toro (AxSí). Para el coordinador provincial del PP de Cádiz, Ignacio Romaní, esta decisión "compete en exclusiva a la nueva regidora", advirtiendo además que las relaciones del Partido Popular con la dirección nacional de esta formación andalucista "seguirán igual de fluidas que hasta ahora".

En declaraciones a este periódico Romaní adelanta que esta misma semana ambos partidos mantendrán una reunión "que fue fijada hace varias semanas". En ella, explica, se analizará la evolución de todos los acuerdos de gobierno que el PP y AxSí mantienen vigentes en toda la provincia "aunque entiendo que ya no merece la pena hablar de Villamartín", apostilla Romaní. Eso sí, el también diputado nacional por Cádiz y número cuatro del PP andaluz aclara que su partido viene manteniendo contactos permanentes con los alcaldes a los que vienen sustentando los concejales populares desde después de las elecciones municipales de 2023.

En el caso concreto de Villamartín, Ignacio Romaní cree que la clave de la ruptura está en el relevo en la Alcaldía vivido el pasado mes de diciembre. "En Villamartín se fue un alcalde histórico, porque Juan Luis Morales fue siempre una persona muy cercana que hablaba con todos y que gesitonaba para todos". Y añade: "Lamentablemente la nueva alcaldesa no es así".

De cara a los dos años que restan para las nuevas elecciones municipales, el coordinador provincial del PP de Cádiz explica que los objetivos que tendrán a partir de ahora su partido en Villamartín serán "seguir defendiendo desde la oposición todos los proyectos que sean positivos para esta localidad y también contarle a todo el pueblo lo que hemos aportado desde el gobierno en estos dos años"

Apoyo de la dirección nacional de AxSí a la alcaldesa

Por su parte, la dirección nacional de AxSí ha mostrado todo su respaldo a la decisión adoptada este miércoles por la alcaldesa de Villamartín. "Esta decisión no ha sido tomada a la ligera sino que es el resultado de un proceso serio de evaluación política, en el que se ha constatado que el PP ha incumplido los compromisos adquiridos con el pueblo de Villamartín y no ha estado a la altura del mandato ciudadano ni del acuerdo de gobierno firmado", afirma esta formación política en un comunicado.

Además, los andalucistas acusan al PP de "demostrar una falta de voluntad real de colaboración institucional para mejorar la vida de los villamartinenses desde las administraciones que gobierna", lo que les ha llevado, afirman, a "no permanecer atados a acuerdos que no sirven a la ciudadanía".

"Queremos dejar claro que Villamartín seguirá contando con un gobierno municipal estable, fuerte y mucho más operativo, ágil y funcional a partir de ahora", añaden. E incluso advierten que su amenaza sigue vigente porque en los días venideros "seguiremos en proceso de revisión de todos los acuerdos de gobierno con el PP en la provincia de Cádiz, evaluando caso por caso su cumplimiento y su utilidad real para los pueblos a los que servimos". "AxSí no es muleta de nadie. Nuestra única lealtad es con Andalucía y con su gente", enfatizan.