El PP de Rota: "El alcalde y Montero aplauden que los impuestos de los gaditanos paguen el independentismo catalán"

Cádiz/El PP de Rota ha lamentado que el alcalde de la localidad, el socialista Javier Ruiz Aranda, y la ministra Montero "aplaudan que los impuestos de los roteños y los gaditanos paguen el independentismo catalán".

Según apunta el PP en una nota, el alcalde agradeció a todos los compañeros y cargos, así como a la corporación, que le acompañaran en la visita de la vicepresidenta a Rota el pasado miércoles. "Y eso es mentira, porque la corporación la forman los 21 concejales de los diferentes partidos, los cuales no fueron invitados. Al Partido Popular no se le invitó, aun teniendo una diputada andaluza y una diputada nacional en su pueblo, por educación y protocolo; pero el alcalde demostró que no tiene ni lo uno ni lo otro".

El PP de Rota señala que Ruiz Arana se mostró agradecido y conformista con el millón de euros por la compensación por la Base, "cuando, primero, es un dinero que nos correspode a todos los roteños porque lo dejamos de percibir por las exenciones del acuerdo bilateral entre España y EEUU; y segundo, y más importante, es que el alcalde ha olvidado el acuerdo de Pleno de toda la corporación, que cifra la compensación anual a Rota por la servidumbre de la Base en 3,5 millones".

Para el Partido Popular de Rota, "lo más flagrante es que el alcalde aplauda que la ministra compare el caso catalán con el caso de Rota. Vuelven a reírse de los roteños y eso no lo vamos a tolerar. Quieren que traguemos con ruedas de molino. Es absurdo comparar la compensación que recibe Rota, por lo que deja de percibir en impuestos dentro de la Base Naval y los servicios que presta de más a una población que no está censada pero que existe, y comparar esto con el cupo catalán".

Por último, el PP lamenta que la ministra Montero "hoy defienda una cosa y mañana defienda otra, aunque ya estamos acostumbrados. Lo que es intolerable es que el alcalde de Rota celebre que los roteños y los andaluces paguemos con nuestros impuestos al independentismo catalán. Si es incomprensible que un roteño sea menos que un vecino de Llobregat, más incomprensible es que el regidor de Rota lo aplauda. Montero, con el aplauso de Ruiz Arana, es la ministra más antiandaluza de la historia".