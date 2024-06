El PP reclama al Gobierno que “rectifique y priorice el tercer carril en la AP-4 también en Cádiz”

Cádiz/El PP de Cádiz llevará este jueves a la Comisión de Transportes del Senado una iniciativa con la que pretende reclamar al Gobierno que “rectifique sus planes en la AP-4 y priorice también la redacción del proyecto de construcción del tercer carril también en la provincia de Cádiz”.

La senadora Teresa Ruiz-Sillero y el diputado nacional Miguel Sastre Uyá han destacado este lunes en rueda de prensa que la construcción de un tercer carril en el trazado de la AP-4 es una reclamación que el PP lleva haciendo desde hace un año que el Ministerio de Transporte anunció el proyecto. Sin embargo critican que la semana pasada se publicó en el BOE la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto del tercer carril sólo entre Sevilla y Las Cabezas, “con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE ratifican su política de agravios hacia la provincia de Cádiz, que sistemáticamente recibe menos inversiones que otras provincias y cada vez arrastra mayores carencias de infraestructuras”, ha afirmado Ruiz-Sillero.

La senadora popular ha defendido “la singularidad" que en materia de comunicaciones tiene la provincia gaditana en el eje Cádiz-Sevilla, pues "la AP-4 es la única vía de alta capacidad que nos une con el resto del territorio”. "Es injusto que esta provincia, la tercera más poblada de Andalucía y la octava de España con 1,2 millones de habitantes, no sea tenida en cuenta en las inversiones del Ministerio de Transporte y, en este caso en especial, en la construcción de un tercer carril en la Ap4”

Para el PP de Cádiz, la actuación prevista por el Ministerio de Transportes en la AP-4 es un proyecto incompleto que excluye más de la mitad de la vía, ya que, de momento, sólo se construirá un tercer carril en 41 de sus 92 kilómetros. "No es serio, es un parche que no va a solucionar los problemas de movilidad y conexión Sevilla y Cádiz, se deja a medias la ampliación de capacidad de la autopista”, ha afirmado Sastre Uyá.

Igualmente, desde el PP han cuestionado los plazos previstos por el Ministerio: "Como pronto, el tercer carril entre Sevilla y Las Cabezas no estará hasta el 2032 y después ya se planteará para la provincia de Cádiz. ¿Es que los gaditanos tenemos que esperar casi veinte años para que se solucione el problema de congestión de una arteria fundamental de comunicación para pasajeros y mercancías?, se han preguntado. “Necesitamos la ampliación para evitar atascos y también como oportunidad para progresar y no limitar nuestro desarrollo”.

Los dirigentes populares han recordado que una moción similar a la que esta semana se debate en el Senado se aprobó por unanimidad en el pleno de la Diputación de Cádiz y “lo que no queremos es que el PSOE tenga dos discursos, uno en la Diputación votando sí para quedar bien y que en el Senado, para no enfadar a Pedro Sánchez, vayan a decir ahora que no”.

"El Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que traer recortes en inversiones e infraestructuras a la provincia de Cádiz, no se hace tercer carril en la AP-4, no se desdobla la N-IV, no se desdobla la N-340, no llega el AVE, se recorta el número de trenes con Madrid y tampoco se amplía la pista del aeropuerto. La provincia se merece mucho más por parte del Gobierno de España”, ha concluido Sastre.