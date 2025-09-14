El PP "forzará en el Senado" que el Gobierno amplíe la pista del aeropuerto de Jerez

El PP quiere "forzar en el Senado" que el Gobierno de España "acometa cuanto antes" el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez previsto en la revisión del Plan Director del citado aeródromo del año 2022, iniciativa que se suma a las ya iniciadas en el Congreso.

La Cámara Alta debatirá este martes una iniciativa en este sentido presentada por los populares para la mejora de una infraestructura clave para el desarrollo económico y turístico de la provincia, informa el PP de Jerez en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por la alcaldesa y senadora del PP, María José García-Pelayo, y que se abordará en la Comisión de Industria y Turismo, persigue posibilitar la captación de tráfico internacional de viajeros, frecuencias y la apertura de nuevas rutas, así como profundizando en la desestacionalización y en la diversificación de sus productos turísticos de calidad.

Del mismo modo, los populares reclamarán que el Gobierno de Pedro Sánchez habilite en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida presupuestaria en cantidad suficiente de cara a la ejecución de esta obra. "Jerez y la provincia de Cádiz se han convertido en uno de los destinos turísticos más buscados y mejor valorados de España, con una continua tendencia al alza durante los últimos años, reduciéndose el factor estacional en la demanda de esta provincia y sin olvidar el favorable comportamiento en la evolución del empleo turístico".

Sin embargo, subrayan desde el PP, el liderazgo turístico de Jerez contrasta con las carencias y limitaciones en las infraestructuras de transporte "que se arrastran desde hace décadas" y que suponen una limitación para su desarrollo turístico y económico, cuestión que la propia García-Pelayo viene años denunciando "sin que desde el Gobierno de Pedro Sánchez ni desde el PSOE se esté haciendo absolutamente nada".

En 2022, "se aprobó la revisión del citado documento y un nuevo Plan Director en el que, entre otras actuaciones, se habla igualmente de la ampliación de la pista de vuelo", recuerda la formación. Dicho Plan Director señalaba ya desde ese año que, atendiendo a la capacidad operativa de la que dispone actualmente, el aeropuerto podría atender hasta cerca de 2 millones de pasajeros y más de 600.000 vuelos.