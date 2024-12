El PP de Cádiz: “Pedro Sánchez tiene la oportunidad de construir 3.200 VPO en la Bahía"

Cádiz/El portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Antonio Saldaña, calificó de “invento” el último anuncio de creación de una empresa de vivienda pública y aseguró que “el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido y tiene la oportunidad de crear 3.200 viviendas protegidas en la Bahía, en concreto 2.300 en La Florida en El Puerto y 800 en Navalip en Cádiz, sin necesidad de montar una nueva empresa pública”.

“La creación una empresa de vivienda es un engaño, no es verdad que haya que crear entidad pública alguna porque desde 1999 el Gobierno cuenta con SEPES, que dentro de su objeto social, y así se recoge expresamente en sus estatutos, tiene la promoción de vivienda pública. Si el PSOE no ha construido VPO es porque no ha querido y con este nuevo anuncio vuelve a generar expectativas que son falsas”, dijo Saldaña.

Para el portavoz popular, “hay dos formas muy diferentes de afrontar la situación de acceso a la vivienda, desde la Junta de Andalucía con inversiones y acciones concretas, y desde el Gobierno de España con engaños y falsas promesas”.

Así, en una rueda de prensa Saldaña realizó un balance de las actuaciones impulsadas desde la Junta de Andalucía y aludió a "seis grandes programas, como el Plan Vive para la construcción de nuevas viviendas, que en sus tres convocatorias hasta la fecha ha invertido más de 260 millones de euros (unos 35 en la provincia de Cádiz) para 76 promociones y 3.000 nuevas viviendas".

Igualmente, hizo referencia al programa de promoción de vivienda protegida en venta en régimen de permuta de Avra, las ayudas al pago del alquiler con más de 6,7 millones y 1.500 beneficiarios en la provincia, las ayudas al alquiler a personas vulnerables o el programa de construcción de vivienda en alquiler fondos Next Generetion dentro del Plan Ecovivienda, del que se beneficiarán 55 promociones con 3.474 viviendas y una cuantía en subvención de 173.000.000 euros

Saldaña añadió que, “aunque aún es insuficiente y hacen falta más”, Andalucía está por encima de la media española en cuanto al parque de vivienda en alquiler, un 3,06% de porcentaje de vivienda pública respecto a la vivienda principal frente al 2,5% nacional. "Mientras que la cifra de vivienda pública en España por cada 100 habitantes es de 0,9, en Andalucía es de un 1,17%, también por encima de la media".

Finalmente, destacó que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 con 800 millones de euros de inversión, "300 (unos 40 para la provincia) van directamente, y sin espera, al bolsillo de los ciudadanos gracias a la bajada de impuestos, sin necesidad de resoluciones ni trámites administrativos y 526 millones más para políticas que reduzcan los obstáculos para acceder a una vivienda, tanto en venta como en alquiler."

Así, subrayó que a través del Plan Ecovivienda se incluyen importantes actuaciones en la provincia como las 67 viviendas del Cerro del Moro, la rehabilitación energética de 108 viviendas en la Calle Alegría de Cádiz, la rehabilitación del entorno Simón Susarte y Puente Mayorga en San Roque y en San José Artesano en Algeciras.