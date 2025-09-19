La portavoz del PSOE de Chipiona compara a concejales de VOX con miembros del Ku Klux Klan

El Grupo Municipal VOX de Chipiona ha presentado un escrito en el Ayuntamiento en el que solicita que la portavoz del Grupo Socialista, María Naval, se retracte de unas declaraciones realizadas durante el pasado Pleno municipal. En su intervención, Naval comparó a VOX con el Ku Klux Klan, generando la reacción inmediata del grupo político. "No sé si estoy escuchando a portavoces que son vecinos de Chipiona o que parecen miembros del Ku Klux Klan", llegó a decir la portavoz.

Según detalla VOX, la comparación se produjo durante el debate del punto 6 del orden del día, relacionado con una moción no resolutiva presentada por Izquierda Unida sobre la defensa de la convivencia y contra el racismo y la xenofobia en Torre Pacheco. VOX considera que la declaración constituye una “acusación de extrema gravedad, impropia del debate político e institucional” y que atenta contra la dignidad de sus representantes electos.

Los concejales de VOX, Javier Díaz Jurado y Agustín Jiménez, han señalado que no participan en actos violentos ni xenófobos y han defendido su postura sobre inmigración regulada, argumentando que buscan garantizar que "quienes entren en España respeten las leyes y la cultura del país".

VOX ha solicitado que la Secretaría General del Ayuntamiento deje constancia literal de las expresiones de la portavoz socialista en el acta del Pleno y adelantó que, en la próxima sesión, solicitarán formalmente una rectificación. Los concejales de VOX advirtieron que, de no producirse la corrección, podrían tomar medidas adicionales para proteger su reputación institucional.