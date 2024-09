Policías y guardias civiles, hartos de promesas incumplidas: "Llevan 40 años ninguneándonos"

Cádiz/Decenas de policías y guardias civiles han vuelto a concentrarse este martes ante la Subdelegación de Gobierno en Cádiz para pedir a la administración central la equiparación salarial con policías autonómicas como los Mossos o la Ertzaintza. Los agentes llevan décadas reclamando no sólo ser tratados de manera justa e igualitaria con respecto a los cuerpos sino que se reconozca de manera oficial su profesión de riesgo.

David Gómez, policía nacional y portavoz de Jusapol en la provincia de Cádiz, atendió a los medios de comunicación presentes en la protesta arropado por Juan Maestre, guardia civil y portavoz por ese cuerpo de dicha asociación; así como por compañeros de Jucil. “Básicamente lo que queremos decirle al Gobierno principalmente es que la Policía Nacional y la Guardia Civil vuelve a las calles en todas las provincias de España; y lo hace por culpa de las promesas incumplidas por parte de este Gobierno y los anteriores”.

Recordó Gómez que son “40 años ya de promesas incumplidas, y tenemos que decir basta. Estamos hartos, solo pedimos lo que ellos nos han reconocido, que no es otra cosa que una equiparación salarial, una igualdad, una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión de riesgo”.

“A día de hoy tenemos todavía calientes a nuestros compañeros David y Miguel Ángel, asesinados en Barbate, y digo asesinados porque lo que hicieron con ellos no es de derecho, y que tengamos que estar hoy aquí reclamando que se nos declare profesión de riesgo es indignante para todos esos policías y guardias civiles que han caído en acto de servicio. Para todos ellos nuestra memoria. Y el estar hoy aquí reivindicando esto es para que no caigan en el olvido, y para que este Gobierno deje de ningunearnos. Somos policías y guardias civiles, no hay un solo partido político en este país que esté legitimado para gobernar dándole la espalda a sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, dijo.

El portavoz de Jusapol insistió en que están hartos de promesas incumplidas. “Basta ya. Queremos acordarnos también de nuestros jubilados, compañeros que hoy están aquí presentes y que son los que acabaron con la banda terrorista ETA, los que sufrieron los años del plomo, los años de las bombas, y estos gobiernos, de izquierda y de derecha, siguen ninguneando esos compañeros, no dándole la jubilación que se merecen. Una jubilación digna. En memoria de todos ellos estamos aquí presentes. Basta ya, vamos a poner en marcha todas las iniciativas que sean necesarias para que atiendan nuestras reclamaciones en cuanto a la igualdad, la equiparación salarial y el reconocimiento de profesión de riesgo”, finalizó.

Además, en un comunicado Jusapol explicó que “no es tolerable que en España existan policías de primera y de segunda y sitúa la diferencia retributiva actual en favor de las policías autonómicas en un 20 por ciento en el salario, un 61 por ciento en las pagas extra y un 45 por ciento en las pensiones de jubilación, a lo que se suma que las policías autonómicas y locales pueden jubilarse a los 59 años, algo vetado a día de hoy a los policías nacionales y guardias civiles”. “Exigimos una jubilación anticipada que no deje en la estacada a nuestros compañeros. No pedimos más de lo que hemos dado, pedimos que se reconozca nuestro esfuerzo y sacrificio”.

“Nuestras demandas no son excesivas ni desproporcionadas. Pedimos lo que es justo, lo que es necesario para garantizar que nuestra labor sea reconocida y valorada como se merece”, finaliza el comunicado.

Durante el acto, los portavoces de las diferentes asociaciones se dirigieron al medio centenar de personas concentradas, que hicieron sonar pitos, bocinas y sirenas ante la Subdelegación.