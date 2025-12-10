Descubren una plantación de marihuana en un búnker subterráneo en Sanlúcar: 225 plantas y 50 kilos de droga

La Policía Nacional ha llevado a cabo una nueva actuación contra el cultivo y distribución de marihuana en Sanlúcar. La operación se ha saldado con el desmantelamiento de una plantación 'indoor' ubicada en un búnker subterráneo, donde se incautaron 225 plantas de marihuana, con un peso total superior a 50 kilogramos de sustancia estupefaciente.

Durante el desarrollo de estas actuaciones, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un sótano tipo búnker situado en una parcela de la localidad que podría estar siendo utilizado para el cultivo de marihuana. Tras una investigación exhaustiva, se logró localizar la instalación, a la que se accedía a través de un pequeño cuarto de aperos.

Detenido el responsable de la plantación

En el interior del búnker se halló la plantación 'indoor', completamente equipada para el crecimiento de las plantas. Los agentes procedieron a la incautación de las 225 plantas de marihuana y a la detención del responsable, quien fue puesto a disposición judicial. El Juzgado de Guardia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar dictó un auto de prisión provisional para el detenido.

La Brigada Local de Policía Judicial de Sanlúcar de Barrameda mantiene en marcha diversas investigaciones destinadas a frenar la proliferación de este tipo de cultivos, cuya expansión está siendo detectada en distintos puntos de la provincia de Cádiz.