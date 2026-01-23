La Policía da por desarticulado un clan que introdujo en Europa y desde Cádiz 57 toneladas de cocaína en 2025
El operativo ha logrado detener a 105 personas en el que ha sido el ataque "al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar"
Una treintena de detenciones confirman que el Clan de los Balcanes fija a Cádiz como punto de entrada de su cocaína
La Policía Nacional ha dado por desarticulada una organización sospechosa de haber introducido en Europa desde la provincia de Cádiz 57 toneladas de cocaína en el último año, en una investigación que ha logrado detener a 105 personas.
En un comunicado, la Policía asegura que el resultado de estas pesquisas es el ataque "al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar", gracias a esta operación que se ha denominado 'Sombra negra'.
Los detalles más extensos de esta investigación se ofrecerán el próximo lunes en una conferencia de prensa a la que asistirán el jefe provincial y comisario principal, Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig, y responsables de la brigada central de estupefacientes.
Lo que ya se sabe es que esta operación se ha desarrollado en dos fases y ha permitido la detención total de 105 personas.
La red, que ha llegado a introducir en Europa hasta 57 toneladas de cocaína, operaba desde Sudamérica hasta el continente europeo por vía principalmente marítima.
