La Plataforma Sin Miedo reclama a los ayuntamientos el censo de los animales

Cádiz/La Plataforma Sin Miedo lleva años, muchos años, luchando por el bienestar de los animales en la Bahía de Cádiz. Por eso, las últimas informaciones, lejos de tranquiliza a sus miembros, las indigna. “Estamos en el punto de partida de nuevo”, dice una de sus portavoces. “En 2008 ya se hizo el mismo plan desde las administraciones. Cuando ya todo fue inminente y la porquería empezó a salpicar a las administraciones. Ahí llegó el sálvese quien pueda. Todos los perros y gatos fuera. Desde 2008 a 2017. No podíamos ni hacerles seguimiento. No sabíamos ni donde estaban. Ahora volvemos al mismo punto. Cuando todo salpica y empieza a señalarse a las instituciones, de nuevo se quitan el muerto de encima... Ahora parece que se centra todo en seis meses para acá, como si antes no existiera nada”.

Lamentan que una vez más “se borra la memoria colectiva con constantes señalamientos a las ilegalidades cometidas por la empresa... y nada sobre lo que pasó, nada sobre que llevan desde 2008 prometiendo un centro o que ya en 2017 acordaron albergar a los perros y gatos en un espacio sin núcleo zoológico ni red de saneamiento. Ni siquiera han tenido nunca botiquín veterinario. Sobre todo ello no dan ninguna explicación. Ahora dicen de sacar a los animales y ni siquiera hay un censo público de qué animales hay dentro, censo con foto, chip, etc, según establece el pliego de prescripciones técnicas. ¿Cómo sabremos que esos animales están bien si la ley de transparencia no existe en este caso?”, se preguntan.

El pasado lunes se realizó la última petición por registro a los cuatro ayuntamientos pidiendo el censo. “Porque ni siquiera sabemos quién habita alli”, recalcan. A la vez que cargan nuevamente contra la empresa pero también contra la desidia municipal.