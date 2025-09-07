Un piso en Vejer lleno de sencillez y armonía

En el reportaje de hoy nos trasladamos a un pequeño piso en Vejer de la Frontera. Sus propietarios los jóvenes Jaime Ruiz y Gonzalo Vega se decidieron por esta propiedad por su ubicación y sus vistas.

La entrada al edificio con loza de Tarifa comunica al patio y a través de unas escaleras de madera y barro a la casa de esta pareja de jóvenes financieros.

De las dos estancias primitivas de la casa y tras una rehabilitación hicieron en sus 50 metros cuadrados toda su distribución; cocina, baño, salón-comedor y dormitorio.

Un perchero de estilo Thonet da la bienvenida a los invitados. El salón está ocupado en su parte central por una mesa tocinera baja sobre la que se apoya una pareja de cerámicas en tonos verdosos. Como mueble auxiliar en esta estancia se encuentra una antigua fresquera en madera de pino lavado, sobre la que descansa una original colección de ollas de hierros esmaltadas con las asas de cerámica. Su parte opuesta la ocupa una antigua cómoda de madera de los años 20 del siglo pasado, sobre la que descansa una lámpara diseñada por sus propietarios con una orza antigua de barro esmaltada. En una de sus paredes cuelga como instalación un marco con un antiguo saco de Correos de 1952. Y también cuelga de sus paredes un conjunto de cuernas, regalo de una amiga que tiene un gran valor sentimental. Todo lo descrito se apoya sobre un suelo de barro que combina con la antigua viguería de madera.

La cocina destaca por su colorido y su proporción. Una encimera con una pila de piedra y un friso de azulejos antiguos de Manises de final del siglo XIX protagoniza el espacio. Una pareja de estanterías de madera con una vajilla de antigua de cerámica azul de Níjar ornamenta parte del espacio junto con una colección de cestas de mimbres. Y una pareja de litografías con bodegones y marcos de la época cuelga de su pared.

El cuarto de baño tiene un original lavabo de zinc recubierto de madera acompañado de una grifería dorada. En su pared cuelga un antiguo espejo de los años veinte y del techo una lámpara móvil oscilante. Una celosía de ladrillo se utiliza de separación con la ducha.

Y el dormitorio se encuentra en un espacio limpio y abierto con un cabecero de estera y una pareja de mesas de mampostería.

Para la decoración de la casa se han utilizado materiales sencillos pero sin perder de vista el sentido de la proporción y el refinamiento.