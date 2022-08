Los pescadores del Golfo de Cádiz se oponen a la veda permanente del arrastre

El sector pesquero del Golfo de Cádiz se ha reunido en la localidad de Sanlúcar de Barrameda para discutir acerca de la veda permanente en la pesca de arrastre de fondo en esta zona, una medida que la Unión Europea implantará a partir de octubre de este año.

En declaraciones a Efe, José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), mostró su posición “totalmente en contra” a esta directriz europea y ha defendido que su sector “nunca pesca en zonas protegidas” porque sería ir en contra de su futuro.

La entrada en vigor de esta propuesta afectará al 100 % de la flota pesquera del Golfo de Cádiz, que vería coartada su área de trabajo “sin ninguna base científica y sin plantearse alternativas a esa prohibición que el comisario quiere imponernos”, denunció Gallart refiriéndose al comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius.

“Nuestra posición es totalmente en contra de la propuesta de la Comisión Europea porque no va acorde con la realidad de lo que el sector necesita”, defendió el representante de los pescadores andaluces. El pasado martes se celebró en Sanlúcar una reunión del sector para abordar este asunto, un encuentro donde han contemplado acudir a la vía jurídica para tratar de paralizar esta norma bajo la premisa de que la propuesta del comisario europeo “no se ajusta al reglamento”.

Sobre esto, Gallart explicó que este reglamento europeo estipula una prohibición de pesca de arrastre en aguas europeas a profundidades mayores de 800 metros y en ecosistemas marinos vulnerables por debajo de los 400 metros, y que la propuesta de Sinkevicius lo limita a unos 120 metros.

“Es una de las medidas que el comisario ha puesto para torpedear la actividad pesquera, él no se esconde al decir que es un anti-arrastre y nosotros tampoco al decir que somos anti Sinkevicius”, subrayó Gallart, quien añadió que “este comisario sobra”. “Será comisario de medioambiente pero de pesca no. Que se marche para que podamos seguir trabajando de manera positiva”, apostilló.

El sector pesquero en el Golfo de Cádiz solo contempla la retirada de esta propuesta como alternativa para acabar con esta situación que tiene en jaque a pescadores de Cádiz y Huelva. El presidente de la Faape defendió que no han pescado nunca en zonas vulnerables. “Sabemos dónde se puede y dónde no se puede pescar para tener futuro y nosotros no vamos a ir en contra de nuestros propios intereses, así que lo que tiene que hacer el comisario es retirarla”, ha insistido.

Pese a la confrontación con Sinkevicius, Gallart valoró positivamente el apoyo que el Ministerio de Agricultura y Pesca mantiene con el sector pesquero español, que ya ha mostrado su posición contraria a esta medida en la Comisión Europea