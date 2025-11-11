La pesadilla de una joven a la que le roban el DNI, suplantan su identidad y ahora está acusada de estafa

Un agente de la Policía Nacional porta en su mano un ejemplar de un DNI o carnet de identidad

Una joven vizcaína a quién robaron el DNI en 2023 ha denunciado que le han usurpado su identidad para cometer varios delitos de estafa a través de la red y que ahora está siendo investigada en, al menos, tres casos, según le ha notificado un Juzgado de Puerto Real. De hecho, hace unas semanas, recibió una carta certificada de este juzgado en la que se la cita a declarar como investigada por otra estafa y le aconsejan que acudiera acompañada por un abogado.

"No era muy consciente de la gravedad de que se hicieran pasar por mí hasta que me detuvieron y tuve que buscar un abogado", ha dicho a Efe, tras por aparecer su DNI en esta investigación sobre estafas en la contratación de líneas telefónicas y en la venta online de cachorros de perro y de gato.

Este calvario empezó cuando Irati viajó a Málaga en 2023 con su equipo de baloncesto para disputar la fase de ascenso de un torneo. "La última noche salimos y me robaron la cartera que tenía en el bolsillo de la chaqueta", con el DNI, una tarjeta de crédito, el carné de conducir, la tarjeta de Osakidetza y 50 euros.

Al día siguiente acudió a la Guardia Civil a interponer una denuncia por ese robo y con el justificante pudo volar de vuelta a Bilbao. Lo primero que pensó fue en el dinero que tenía en la cartera porque el DNI lo podía renovar, pero no imaginó la trascendencia que ese robo iba a tener años después en su vida.

Esta joven deportista estudiaba Educación Primaria en la universidad, vivía con su familia y tenía 20 años cuando fue víctima del robo de la cartera. Su sorpresa fue mayúscula cuando el año pasado la llamó la Guardia Civil para aconsejarle que denunciara la usurpación de su identidad porque alguien se estaba haciendo pasar por ella usando su número de DNI para cometer estafas desde diferentes puntos geográficos.

Siguiendo esas recomendaciones, acudió a una comisaría de la Ertzaintza y presentó la denuncia. "Pero no le dí importancia", ha comentado, al considerar que ahí terminaría el caso.

Tras recibir la carta del juzgado puertorrealeño volvió a la comisaría de la Ertzaintza junto a su padre para denunciar nuevamente que se habían hecho pasar por ella para cometer un delito, pero un policía le dijo que tenía una orden de detención por un juicio al que no había ido en Asturias, ha explicado.

Ella aclaró que no había recibido ninguna citación judicial pero el ertzaina la detuvo por una cuestión de protocolo hasta que pasase a declarar ante una jueza.

Ha recordado la incertidumbre y la impotencia de verse arrestada y de considerar que podrían salir aún más posibles estafas en las que hubieran usado su DNI.