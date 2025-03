Patxi López defiende desde Alcalá del Valle que es compatible la inversión en seguridad y en política social

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha defendido este sábado en la Fiesta de la Rosa de Alcalá del Valle dedicada a los socialistas de la transición que “son compatibles las políticas de seguridad con las inversiones en políticas sociales, la inversión en seguridad con la inversión en hospitales y en escuelas”. Ha recordado que “este es el Gobierno de los imposibles porque nos dijeron que no se podía crecer y a la vez sostener el estado del bienestar y lo hemos hecho”. “Nos dijeron que no se podía subir el SMI y crear empleo y lo hemos hecho, que no se podía subir las pensiones con el IPC porque iban a la quiebra y no solo las hemos subido, sino que cada año ahorramos 5.000 millones en la hucha de la Seguridad Social”, ha remachado para concluir que “este Gobierno va a hacer compatible el aumento de la seguridad al mismo tiempo que incrementa la inversión en nuestra protección social y en los derechos de la ciudadanía”.

López ha manifestado que “le encanta venir aquí a reconocer a los que dieron su vida para que todo esto sea a día de hoy posible”, ha subrayado. “Es un auténtico placer estar aquí en Alcalá del Valle en un acto en el que vamos a reconocer a los socialistas que nos han traído hasta aquí, nuestro partido tiene 146 años y nació para luchar por la libertad, por la igualdad y por la justicia social y cuando vemos lo que nos rodea nos damos cuenta de que somos más necesarios que nunca”, ha manifestado haciendo referencia al contexto de guerra que vivimos y de amenazas por parte de la internacional de la ultraderecha.

“Vivimos en un mundo amenazado en este momento por un Putin que invade Ucrania pero lo que quiere es acabar con lo que significa Europa de democracia, de derechos, de libertades, de un modelo de vida basado en un Estado de bienestar y por otro, tenemos a Trump también amenazando con una política de aranceles, con una guerra de aranceles que nos puede llevar a una gran crisis económica sin respetar ni los derechos humanos, ni la integridad de otros territorios”, ha explicado.

El portavoz del PSOE ha reivindicado la necesidad del PSOE, abundando en que “somos más necesarios que nunca porque están en juego las democracias, están juego os derechos, las libertades, el estado del bienestar, es decir, los servicios públicos y cuando estamos hablando en este momento de que Europa tiene que invertir en su propia seguridad estamos hablando de seguridad para sostener y mantener nuestro modelo de vida como europeos como españoles como andaluces como gaditanos que es un modelo de vida basado en poder tener cubiertas nuestras necesidades gracias a lo público”.

En esa misma línea, ha abundado en la idea de que “el sistema público de salud, el sistema de educación público, el sistema de pensiones y la atención a la dependencia el sistema de becas, todo esto está en juego en este momento y por eso somos más necesarios que nunca los socialistas manteniendo esa lucha por la libertad por la igualdad y por esa justicia social que Pedro Sánchez practica desde el minuto uno porque justicia social es crecer económicamente pero utilizar los beneficios del crecimiento para redistribuirlos para que llegue a la gente que más necesita”. “Que aporte más el que más tiene y que reciba más, el que más necesita esta es la política del Gobierno de España la que hemos hecho hasta hoy la que vamos a seguir haciendo de aquí en adelante”, ha concluido.

Ruiz Boix

En su intervención, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha elogiado la figura de Patxi López por “el difícil papel” que desempeña en un Congreso muy fragmentado “para dar la cara y defender los intereses de la gente más humilde y vulnerable” y a quien ha puesto de ejemplo de lo que debe hacer un socialista en unas primarias, “ponerse a disposición del partido, ponerse a cooperar y colaborar con quien la militancia libremente ha designado como Secretario General y Patxi está y ha estado siempre junto a nuestro Secretario General, Pedro Sánchez cuando finalizó el proceso de primarias y se puso a su disposición para sumar”.

En su primer acto público como secretario general elegido tras las primarias, Ruiz Boix ha pedido “hablar de los avances en economía y empleo como el hecho de que el 40 por ciento de empleo que se crea en Europa es en España porque en el PP solo quieren hablar de lo que nos divide”- en referencia a las votaciones del Congreso. “Pero esas miniderrotas no nos apartan de lo importante y lo relevante, por eso desde Cádiz tenemos que ponernos a disposición del Presidente para seguir fortaleciendo el Gobierno y es necesario que la militancia se implique y sea tan activa como en las primarias esta dos semanas”.

El líder provincial se ha referido a la situación de recortes y privatizaciones de la derecha en Andalucía, recordando que el cambio en el Gobierno andaluz se produjo por un pacto con la ultraderecha y emplazando a la militancia a arrimar el hombro para que la Junta de Andalucía vuelva a estar a disposición de los vecinos y las vecinas de la mano de María Jesús Montero, la nueva secretaria general del PSOE Andalucía.

En clave provincial y local, Ruiz Boix ha recordado que en su etapa al frente de la Diputación había inversiones en Alcalá del Valle por valor de 6 millones de euros, “porque pensábamos en todos los pueblos, en los 45 municipios, cuando gobernábamos hace menos de dos años pensábamos especialmente en los 30 pueblos de menos de 20.000 habitantes a la hora de hacer el reparto como hace Pedro Sánchez pensando en justicia social, en los municipios que requieren de mayor esfuerzo inversor para seguir avanzando tanto como otros en los que la economía está más desarrollada”.

“No se puede mantener esa posición oculta y tibia como hace IU en la Diputación que le aprueba los presupuestos al PP para que le den lastimosamente un convenio de 20.000 euros para alguna actividad deportiva cuando lo que tiene que exigir son actuaciones de hasta 6 millones de euros”, ha reprochado al alcalde de IU de la localidad, Rafel Aguilera.

El secretario local y portavoz, José Antonio Narváez, ha agradecido la asistencia de los dos líderes socialistas al estreno en Alcalá del Valle en la celebración de la Fiesta de la Rosa pues “es un día tan importante para nosotros porque es la primera vez en nuestra historia que vamos a celebrar la Fiesta de la Rosa, y en la que hemos creído oportuno rendir homenaje a los que fueron los auténticos protagonistas de un cambio en la historia de nuestro país durante la transición”. “Vamos a pasar un día de fiesta entre compañeros y compañeras, un día que espero que sea el principio del fin de un gobierno de Izquierda Unida aquí en Alcalá del Valle que tiene adormecido al pueblo y que no tiene un proyecto de futuro para los alcalareños y alcalareñas”, ha dicho.