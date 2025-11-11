Paterna de Rivera celebra el triunfo cultural de su joven artista Lucano Fernández en los Premios Latino 2025

Paterna de Rivera vuelve a situarse en el mapa cultural iberoamericano gracias al talento de uno de sus hijos más destacados. Juan Pedro Fernández Macho, conocido artísticamente como Lucano Fernández, ha sido galardonado en la gala de los Premios Latino 2025 con el Premio a la Mejor Ejecución Instrumental en Canción Flamenca, dentro de la categoría dedicada al talento emergente.

La prestigiosa ceremonia tuvo lugar hoy, 10 de noviembre, en el emblemático teatro Infanta Sofía, donde la presencia del artista logró emocionar al público asistente con un reconocimiento que consolida su trayectoria y su aportación al arte flamenco contemporáneo.

Lucano Fernández asistió al evento acompañado de sus familiares y del alcalde de Paterna de Rivera, Andrés Clavijo, y de su manager, Javier Moreno, quien quiso estar presente para compartir este importante logro junto al joven músico. El regidor municipal destacó el valor que este premio representa tanto para el artista como para el municipio: “Este reconocimiento no solo celebra el talento excepcional de Juan Pedro, sino que refleja el espíritu de superación, esfuerzo, disciplina y profundo amor por nuestro arte flamenco que caracteriza a Paterna. Hoy, Lucano Fernández lleva el nombre de nuestro pueblo a lo más alto, y como alcalde es un honor estar aquí para acompañarlo en este momento histórico”, declaró Clavijo.

El alcalde subrayó igualmente la importancia de apoyar a los jóvenes talentos locales y se mostró profundamente orgulloso del éxito alcanzado: “Paterna de Rivera es cuna de arte, de tradición y de cultura. Hoy lo volvemos a demostrar. Seguiremos apostando por nuestros artistas y trabajando para que el nombre de nuestro municipio brille donde merece: en el panorama cultural internacional”, concluyó.