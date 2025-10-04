Padres y madres de Cádiz rechazan las tutorías telemáticas que la Junta ha implantado en Educación Primaria

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Provincia de Cádiz, Fedapa, ha manifestado su "profunda preocupación" ante la instrucción publicada por la Consejería de Desarrollo Educativo, en cumplimiento del acuerdo firmado el 16 de julio con las organizaciones sindicales CSIF Andalucía, ANPE Andalucía y UGT Servicios Públicos, que recoge que las tutorías entre padres y profesores deben llevarse de forma on line en el ámbito de la Educación Primaria, una medida que, desde Fedapa, consideran "regresiva y perjudicial para la calidad de la relación entre centros educativos y familias".

La federación entiende que las tutorías presenciales permiten una atención directa, empática y adaptada a las necesidades específicas de cada familia y alumno y que, por tanto, la virtualidad diluye esta cercanía.

"La educación es un proceso profundamente humano. Las tutorías presenciales facilitan el diálogo fluido, la escucha activa y la construcción de confianza entre docentes y familias. Hay un contacto real y humano que no se produce en las tutorías virtuales", esgrime el colectivo en un comunicado.

Asimismo, desde Fedapa argumentan que todas las familias no disponen de medios tecnológicos adecuados ni de competencias digitales suficientes, por lo que la modalidad on line puede agravar desigualdades ya existentes y agrandar las brechas digitales entre las familias.

La federeación insiste en que la presencialidad fortalece el vínculo de las familias con el centro educativo y favorece la implicación en la vida escolar y el seguimiento del proceso educativo, generando sinergias de cercanía con el entorno escolar. "Entendemos que la modalidad virtual puede ser útil en casos excepcionales, como situaciones de lejanía geográfica o dificultades de conciliación laboral y familiar. Pero debe ser una opción complementaria, nunca sustitutiva".

Por todo lo expuesto, Fedapa exige a la Consejería de Educación de la Junta que se garantice la presencialidad como modalidad principal en las tutoría de Educación Primaria con el fin de promover "una educación inclusiva, cercana y equitativa, sin dejar a nadie atrás por motivos tecnológicos o logísticos". "Desde Fedapa seguiremos defendiendo una escuela pública de calidad, donde el contacto humano y la participación de las familias sean pilares fundamentales", concluye el comunicado