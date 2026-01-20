Las organizaciones agrarias de Cádiz protestarán la semana que viene por el acuerdo de Mercosur

Las organizaciones agrarias de la provincia de Cádiz han acordado concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital gaditana el próximo 29 de enero, a las 11 horas, como medida de protesta contra el acuerdo de Mercosur, así como contra los recortes de la PAC y su nuevo modelo, los "elevados costes" de producción o la "excesiva burocracia que están llevando al campo a la ruina más absoluta".

En una nota, han señalado que esta iniciativa, que contará con la presencia de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz, se enmarca dentro del acuerdo de movilizaciones del campo español, bajo la unidad de acción de las tres principales organizaciones agrarias, que se llevará a cabo entre el 26 y el 30 de enero, con el 29 de enero como jornada central, para defender su futuro y el de la alimentación europea.

"Tenemos muy claro que el punto de mira principal tenemos que ponerlo en Europa", han señalado desde Asaja y COAG, que han añadido que "allí es donde hay que centrar el tiro y aprovechar la fuerza de la unión de todas las organizaciones agrarias europeas". "Con la manifestación en Bruselas de diciembre, que fue todo un éxito de participación, se consiguieron cosas importantes y hay que seguir apretando", han manifestado.

Asimismo, han señalado que el campo, unido Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias se han unido una vez más para llevar a cabo protestas en toda España "frente al acuerdo UE-Mercosur, los recortes y falta de garantías presupuestarias, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores".

UN ACUERDO DESEQUILIBRADO

Asimismo, han explicado que uno de los principales motivos de las manifestaciones es el "rechazo frontal" al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en su forma actual. "Se trata de un acuerdo desequilibrado y sin reciprocidad y resulta increíble que Europa apueste por este acuerdo que es un impulso a la competencia desleal", ha argumentado.

A juicio de los agricultores, el acuerdo "pone en peligro a sectores clave" como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura, y "permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera". Según datos de la propia Comisión Europea, solo se inspecciona físicamente el 0,0082 % de los productos agroalimentarios que entran en la Unión, "un nivel de control claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria", han añadido.

Igualmente, otro de los argumentos esgrimidos por las asociaciones es el presupuesto agrario europeo, con "menos fondos y más confusión". "Hay falta de claridad en las cifras, hay recortes encubiertos y hay riesgo de que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al mundo rural", han afirmado las organizaciones.

Finalmente, han criticado también el incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía. En este sentido, han señalado que cultivos como los cereales pueden quedar abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo y a ello "se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector".

Por último, las cuatro organizaciones provinciales han hecho un llamamiento a la movilización el próximo 29 de enero. "Tenemos que demostrar nuestra oposición total a la situación actual, lo que nuestra provincia se juega y a lo que los agricultores, ganaderos y consumidores se exponen", han concluido.