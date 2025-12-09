Opositores de Vigilancia Aduanera exigen cambios en las convocatorias

La Plataforma de Opositores del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), integrada por aspirantes de acceso libre a las especialidades de Investigación y Marítima, ha presentado ante la Dirección General de la AEAT, el Departamento de Recursos Humanos y las organizaciones sindicales una solicitud formal para la revisión completa de las bases de la próxima convocatoria 2025–2026 del Cuerpo de Agentes del SVA (C1). La iniciativa nace ante la reiteración de problemas graves en los procesos selectivos de los últimos años, que, según los opositores, comprometen los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.

Entre las principales deficiencias detectadas destacan la falta de criterios públicos y objetivos de corrección, la ausencia de motivación en las calificaciones, ejercicios con un nivel superior al exigible para el grupo C1, pruebas físicas con un elevado índice de lesiones, la no publicación completa de listas de aspirantes y calificaciones, exenciones injustificadas de pruebas para determinados colectivos, que no se cubran todas las plazas ofertadas pese a estar aprobadas presupuestariamente, y la imposibilidad de conservar pruebas superadas en procesos anteriores.

Por todo ello, la Plataforma solicita una revisión profunda que garantice un proceso selectivo justo, objetivo y ajustado a la legalidad. Entre las medidas propuestas destacan la adecuación real de todas las pruebas al nivel C1, la publicación obligatoria y previa de criterios de corrección detallados, acceso al examen corregido, desglose de notas y motivación individualizada, evaluación anónima de los aspirantes, pruebas físicas seguras, con evaluación de riesgos y asistencia sanitaria, igualdad plena sin exenciones para ningún colectivo, cobertura del 100% de las plazas aprobadas, y la conservación de pruebas físicas y psicotécnicas superadas.

La Plataforma propone también transformar la primera parte del tercer ejercicio en un examen tipo test, al entender que es “la fórmula que ofrece mayor objetividad, transparencia y homogeneidad en la corrección, reduciendo además reclamaciones y litigios”.

Estas reclamaciones coinciden con las denuncias públicas de SIAT y CCOO, que advierten de la falta de transparencia del tribunal calificador, la ausencia de criterios homogéneos y la arbitrariedad en la selección de los tribunales. La Plataforma también destaca la labor de JUSVA (Justicia Vigilancia Aduanera), movimiento que cuenta con el apoyo de más del 50 % de los agentes del SVA y que reclama mejoras estructurales, reconocimiento profesional y procesos selectivos "rigurosos, seguros y acordes al nivel del cuerpo".

La Plataforma insta a la Administración y a las organizaciones sindicales a que incorporen estas mejoras en la convocatoria 2025–2026, recordando “la obligación legal de garantizar procesos selectivos transparentes, objetivos y plenamente ajustados a derecho”.