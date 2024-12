Operación para salvar la iglesia de Torre Alháquime

Que se cierre la iglesia de un pueblo pequeño trastoca el universo de lo religioso, pero también toca el corazón de lo humano. En localidades muy pequeñas, parte de la vida gira en torno a estos edificios, que se impregnan del día a día de su comunidad y los vecinos.

La parroquia de Nuestra Señora de la Antigua, en Torre Alháquime, realizó en Nochebuena su último acto religioso, dejando un poco huérfanos a los habitantes del municipio. La causa por la que se ha cerrado de manera temporal al público es ante los problemas estructurales que presenta, que podrían poner en riesgo de colapso este inmueble, del siglo XVIII, con fachada de estilo barroco, que está catalogado como BIC.

Así que la localidad, de 798 habitantes, inicia una especie de operación ‘Salvad a nuestra iglesia’, donde vecinos, Parroquia y Ayuntamiento quieren aunar esfuerzos para conseguir el dinero necesario para poder rehabilitar el templo.

“Hay un sentimiento profundo y una vinculación muy fuerte la que tenemos los torreños con esta iglesia, es una necesidad que esté abierta para esta comunidad”, dice el alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, quien defiende que esta iglesia es uno de los reclamos turísticos del pueblo, su seña de identidad y el lugar más apegado a la vida local. Así que la iglesia del pueblo necesita unos 350.000 euros para su rehabilitación y ante la magnitud de la obra, el Ayuntamiento con fondos propios no tiene capacidad para ello, pero quiere “liderar” la búsqueda de dinero para que sea posible.

De momento, el párroco de Torre Alháquime, Arturo Fabero Becerra, afirma que la Diputación ya ha comprometido unos 100.000 euros que servirán para hacer lo “urgente” de cara a reforzar la estructura y los pilares para que la iglesia no se caiga. “Estamos a disposición de las instituciones para buscar fondos para el arreglo porque la parroquia no dispone de la cuantía necesaria”, explica el cura, añadiendo que los trabajos se desarrollarán en varias fases. Lo más urgente es actuar sobre los pilares que son muy estrechos y no aguantan el peso de la cubierta, con lo que se están agrietando. También hay que focalizar las obras en la techumbre, que es de estilo mudéjar, y la espadaña. “Cuando llueve entra el agua en el interior de la iglesia y si hace viento, también arena. Cerramos por seguridad mientras se busca financiación y se realizan las obras”, apostilla Fabero.

Además de la Diputación, el Ayuntamiento serrano ha llamado también a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para tener ayudas para arreglar este bien patrimonial, que es propiedad del Obispado.

“El Ayuntamiento no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre el inmueble, pero nuestra iglesia es uno de los edificios con mayor valor histórico, arquitectónico, artístico y patrimonial de Torre Alháquime. Es uno de nuestros símbolos y un gran reclamo turístico. Dada la gran importancia de este tema, me he puesto a disposición del Obispado para buscar vías de financiación de los trabajos, mediar con otras instituciones y colaborar en todo cuanto se precise para que arranquen las obras”, indica el regidor torreño, Pedro Barroso.

El párroco de Nuestra Señora de la Antigua recuerda que hace ya más de 20 años también se clausuró la iglesia de Torre Alháquime para realizar reformas. “Los vecinos se esperaban esto, aunque están expectantes porque la iglesia forma parte del centro de la vida en pueblos tan pequeños como este”, sostiene el sacerdote, que comparte su trabajo también con Setenil de las Bodegas.

Aunque no se sabe el tiempo que estará la iglesia parroquial de Torre Alháquime inoperativa, los oficios religiosos se trasladarán a los salones parroquiales del municipio, pero la capacidad será más limitada. Otra cosa es cuando se tengan que realizar funerales y entierros, con lo que este Ayuntamiento anuncia que ya está en la labor de buscar espacio para ello.

La parroquia de Nuestra Señora de la Antigua fue construida en 1755 y tiene advocación sevillana. El inmueble se divide en tres naves y cuenta con un artesonado tipo mudéjar construido en 1795. A causa de un incendio desapareció el antiguo retablo que databa del siglo XVII. Destacan el cuadro de las Ánimas, que se podría atribuir, según algunos, a la escuela de Murillo y una antigua pila bautismal que se conserva.