Operación 'Retorno': Cádiz espera más de 139.000 desplazamientos hasta el próximo domingo

La Dirección General de Tráfico activa este viernes el dispositivo especial de vigilancia y regulación de las carreteras en la Operación ‘Retorno de verano’, en la que se esperan más de 139.500 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras gaditanas desde las 15:00 horas de este viernes 29 hasta las 00:00 horas del domingo, 31 de agosto.

En este periodo coincidirán en carretera un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria de la geografía nacional, motivado por el retorno de los que finalizan sus vacaciones, el más importante en cuanto a movimientos del verano. Se producirá un retorno “escalonado” entre este viernes y el fin de semana, con desplazamientos especialmente el domingo 31 de agosto.

Durante el fin de semana también se originarán movimientos de salida por el comienzo del mes vacacional de septiembre hacia zonas turísticas de costa. A estos movimientos, se unirán los habituales de fin de semana estival.

Al tráfico habitual por vacaciones, se unen cada año los vehículos matriculados en otros países europeos que vienen a España o que transitan por ella hacia otros puntos como Portugal o países del norte de África. Entre ellos destaca los que se engloban dentro de la Operación Paso del Estrecho, donde las previsiones apuntan a un incremento de un 5% respecto a los 850.000 vehículos que cruzaron el Estrecho el pasado año.

Para darle cobertura, la DGT desarrolla un plan especial que cubre las rutas principales —como el Corredor Mediterráneo, el Corredor Central y la Vía de la Plata— y que cuenta con un despliegue humano de más de 27.000 personas.

Además, es aconsejable permanecer atento a cualquier incidencia y seguir en todo momento las indicaciones de los responsables de la DGT.

En la provincia de Cádiz las carreteras que soportarán una mayor intensidad de tráfico son: AP-4, N-IV, A-4, N-340, A-48, A-480, A-7 y A-491. Los horarios con mayor circulación de vehículos serán el viernes 29 de agosto, de 18 a 22 horas; el sábado 30 de agosto, de 10 a 15 horas y de 18 a 22 horas; y el domingo 31 de agosto, de 10 a 15 horas y de 17 a 20 horas.

Itinerarios alternativos

La DGT ha establecido itinerarios alternativos para aliviar los atascos que se producen en distintos puntos de la provincia. De este modo, para evitar las retenciones que se producen en el enlace de la A-4, A-48 y CA-33 (enlace de Tres Caminos) se pueden utilizar la A-390, A-381 y AP-4. Además, para la salida por la zona oeste del litoral se recomienda utilizar la A-480.

Conos

En cuanto a la colocación de conos para habilitar un carril adicional de circulación, las medidas especiales de ordenación de la circulación previstas en fase de retorno contemplan la ordenación de la circulación mediante conos entre los pp.kk. 95+100 y 103+000 en la N-340 (tramo Algeciras/Tarifa), incluyendo regulaciones en glorietas.

Medios de regulación y control

Por otra parte, a los radares fijos, móviles, de tramo, y a las cámaras de control de uso móvil y cinturón de seguridad con los que cuenta la provincia, se van a sumar un helicóptero y dos drones, que forman parte del centro de gestión de Sevilla, dando servicio a Andalucía occidental. Estos medios van a centrarse en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias de forma que, en vuelo, se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión del Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Otras medidas de ordenación

Además, van a llevarse a cabo otras medidas de ordenación, como las regulaciones y vigilancia por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en puntos conflictivos y carreteras de mayor intensidad de tráfico.

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán estos días, Tráfico dispone del Subsector de Cádiz de la Agrupación Tráfico de la Guardia Civil; personal funcionario y técnico especializado de los centros de gestión de Tráfico de Sevilla y Málaga, que atienden las labores de supervisión, regulación e información; y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en las propias carreteras. Todo ese personal actuará para facilitar la movilidad y la fluidez en las carreteras, velando por la Seguridad Vial de todos los usuarios de las mismas.

También se mantendrán activas las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.