Olvera celebra su Mercado Navideño con más 70 puestos y actividades para toda la familia

Olvera celebra este sábado su Mercado Navideño en las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía, en pleno conjunto histórico. En esas calles se respira un ambiente festivo y navideño y lucen engalanadas creando una atmósfera navideña que invita a pasear, comprar y disfrutar en familia. Desde las diez de la mañana el ambiente festivo se sintió en cada rincón. Niños, mayores y visitantes han recorrido los más de 70 puestos de joyería, bisutería, moda, artesanía, decoración, juguetes y gastronomía, consolidando este mercado como una de las citas navideñas más exitosas de la comarca serrana. La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, acompañada de la concejala de Comercio, Marina Toledo, y concejales y concejalas del equipo de eobierno visitaron este mediodía el Mercado Navideño y destacaron el éxito de su sexta edición.

Esta cita consigue, año tras año, aumentar el número de visitantes y de puestos participantes. Remedios Palma agradeció la colaboración del comercio local y de la comarca. También tuvo palabras de agradecimiento para los muchos visitantes que han elegido Olvera para pasar esta jornada festiva.

Asimismo, Remedios Palma aplaudió la celebración del VI Rally de Compras: “Este año el VI Rally de Compras que se celebra en el Mercado Navideño cuenta con 1.300 euros en premios gracias a la colaboración de los comercios adheridos y a la aportación municipal”.

Las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía permanecerán cordadas al trafico hasta las ocho de la tarde para que mayores y niños puedan disfrutar en la zona; los mayores haciendo sus compras navideñas y disfrutando de las zambombas navideñas Soniquete por Navidad y Mi Andalucía en Navidad de Christian Soto; y los pequeños con las actividades infantiles programadas, como los talleres de elaboración de adornos navideños.

A las 12:00 se celebró el primer sorteo del tradicional Rally de Compras con 400 euros que consiguió Ana Gamero Morales por una adquisición en el comercio local Modas Tentación. Ana Gamero gastó los 400 euros en un tiempo récord de 13 minutos con 40 segundos en cinco establecimientos adheridos al rally. A las 17:00 horas se celebró el segundo sorteo del VI Rally de Compras.

El Mercado Navideño está enmarcado en la campaña de navidad #yocomproenolvera, desarrollada por el Ayuntamiento de Olvera en colaboración con los comercios locales.