“Mi objetivo es dejar a cero la deuda del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra”

Santiago Galván gobierna con mayoría absoluta desde hace cuatro meses los destinos de los casi 1.500 vecinos de uno de los pueblos más fotografiados de España: Zahara de la Sierra. De Jerez dio el salto a este municipio para tomar el testigo de regidor del histórico político socialista Juan Nieto.

–Ha sido el hombre de los números y las cuentas como delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jerez, en el anterior gobierno de la alcaldesa Mamen Sánchez, ¿qué le movió para dar el salto, liarse la manta a la cabeza y decir sí a Zahara de la Sierra?

–En los dos últimos años, la gente de aquí estaba atenta a lo que hacía en Jerez y me animaba mucho. Y me llegó un escrito de los militantes del pueblo ofreciéndome liderar un nuevo proyecto. Fue un cúmulo de circunstancias lo que me movió. Llevaba muchos años fuera de casa, trabajando en distintos sitios y lo vi como una oportunidad y un orgullo poder ser alcalde de mi pueblo. Así que me dije tengo experiencia y quiero hacer un proyecto para darle un impulso al pueblo desde la sostenibilidad, potenciando el turismo, atrayendo inversiones para el pantano, poniendo en valor el castillo, mejorando la playita. Los zahareños somos, en cierto modo, chovinista porque sentimos que tenemos el pueblo más bonito de España, reconocido, además, por otros. Por eso es un orgullo levantarse todas las mañanas y decir vamos a mejorar la vida de nuestros vecinos.

–Ha mantenido los mismos resultados que el PSOE cosechó en 2015. Y eso que se acaba de estrenar

–Un matiz, es un 7% más de votos. En concejales es cierto que somos seis igual que en el anterior mandato frente a tres del PP. Que obtengas el 64% de votos hace que arranques con cariño. Al cabo de estos meses, he notado más respaldo y a la gente muy volcada, que quiere colaborar con el proyecto que he planteado. Aquí abrimos el Ayuntamiento a todos. A parte de dar las citas normales a la ciudadanía, los jueves por la tarde hemos inaugurado el ‘Gobierno responde’, para que la gente venga sin cita y plantee sus cuestiones. Mi forma de trabajar es la transparencia. En los cuatro años que estuve en Jerez le dije a la oposición que ahí tenía mi ordenador y los correos. Aquí pasa lo mismo. Las puertas están abiertas, los proyectos están accesibles a todo el mundo me haya votado o no. Porque es importante saber que eres el alcalde de todos. Aquí nos conocemos los casi 1.500 vecinos censados y es bueno que vayamos todos de la mano.

–¿En qué se nota la declaración de Pueblo Más Bonito de España, que obtuvieron hace dos años?

–En el impacto de visitantes, que se han multiplicado. La sinergia que se da en esa asociación ayuda muchísimo en cuanto a reuniones donde te enteras qué esta haciendo otro municipio, donde se ponen en la mesa los problemas y las soluciones. A parte de los cuatro establecimientos hoteleros que tenemos, ya hay uno en marcha que empezará en breve y otro proyecto más. Se ha notado un repunte importante en la principal industria local que es el turismo. Hemos mejorado la imagen de marca. Estamos invirtiendo en posicionar a nivel turístico bien el pueblo. Uno de los logros que hemos conseguido en estos cuatro meses escasos de gobierno es conseguir la ‘Q’ de Calidad de la playita del área de Arroyomolinos. Eso nos da un plus diferente. No conozco en España una playita de interior con la ‘Q’ de calidad.

–Da la sensación de que está costando trabajo poner en valor el pantano

– Considero restrictiva la normativa que hay sobre el parque natural de Grazalema. Es lógico y comparto que estamos dentro de una zona protegida y el crecimiento tiene que ser sostenible. Pero ese crecimiento tiene que ir acompañado a las necesidades de activación económica de los zahareños. Pongo ejemplo: las huertas de Bocaleones tienen el riesgo de desaparecer si no permiten que las edificaciones ya hechas se conviertan en alojamientos rurales, que el dueño pueda llevar al mismo tiempo que explota su terreno. No digo que se permita edificar un hotel de cinco estrellas, yo no quiero eso. Sería un sustento económico para que las personas puedan vivir de eso. Sería un turismo ecológico y natural sostenible. Con el pantano pasa igual. No queremos una urbanización de lujo, sino un albergue, con una piscina, accesos nuevos, algo que combine naturaleza y deporte con el desarrollo económico de Zahara. Y ahí, en los últimos años, pues no se ha ayudado por parte de las administraciones. No me gusta buscar culpables pero hay que ir en sintonía entre administración local, regional y Gobierno de la nación. En materia normativa no han ido encaminados a flexibilizar un poco. Está muy de modo lo de la España vaciada, pero si no ayudamos precisamente vía financiación o flexibilidad de normas, aprovechando el talento natural del que disponemos, es imposible mantener la población o que venga gente a vivir. Por ejemplo, me gustaría tener financiación para un vivero de empresas. Quizá haya que poner una línea específica de financiación a pequeños municipios con políticas concretas de mantenimiento de población y atracción de inversores de este tipo. Ahí hay que trabajar bastante y plantearlo en los foros del Parlamento andaluz o el Gobierno central.

–¿Qué proyecta su gobierno sobre la orilla del pantano que le pertenece al pueblo?

– El albergue, con acceso al agua del pantano para que se puedan aprovechar los deportes acuáticos. Queremos sacarlo a ver si hay interés por parte de la iniciativa privada en construirlo y gestionarlo con una concesión a 40 ó 50 años.Mi intención siempre es ir de la mano de la iniciativa privada porque somos un Ayuntamiento pequeño y esas acciones se tienen que maximizar desde la vía de la colaboración público y privado. Tenemos la playita que es un auténtico éxito, con 60.000 personas que han entrado este verano. Aquí hay una inversión prevista de 100.000 euros para arreglar los caminos interiores, aparcamientos, el sistema de riego automático. Se renovará el césped y un parque infantil. La playita nos reporta un beneficio económico y social porque trabajan 20 personas del pueblo.

–¿Cómo se ha encontrado las arcas municipales?

– La gestión de Juan Nieto en los últimos ocho años ha sido buena, de contención del gasto por la circunstancias que se dieron. Los años anteriores, con otros gobiernos, no fue tanto. La deuda la estimamos en 1,2 millones de euros. De hecho, la deuda viva con los bancos asciende a 800.000 euros. Por tanto, bien no está la situación. Aunque el pueblo tienen mucho potencial. La playita ayuda mucho y los impuestos especiales como el del pantano también. Me he marcado el objetivo de ocho años para dejar la deuda a cero. Un Ayuntamiento a cero tiene el triple de motor y fuerza. Tengo la ventaja de que los números me apasionan y me he metido a piñón a ordenar las cuentas. Tengo trazado el futuro a falta del informe que el secretario municipal está terminando.

–La sombra de Juan Nieto, una figura de peso en el socialismo en la Sierra, es alargada metafóricamente hablando ¿Le da vértigo que haya comparaciones?

– Para nada. Yo soy una persona de carácter y desde el cariño, le dije que venía con mi proyecto, mi equipo, mi programa y mis ideas. En mi equipo somos once y sólo una persona repite. Obviamente él es un activo histórico, y estoy encantado con la relación que tengo con él. Lo que es cierto es que cada uno tiene una forma de trabajar. Si es mejor o peor lo dirán los vecinos dentro de tres años.

–¿Qué proyectos importantes para este Ayuntamiento tienen que salir en este mandato?

– El PGOU, que es de 2009, no se ha desarrollado por problemas con el cordel de Arcos y la vía pecuaria. Así que hay que desbloquearlo. De lo contrario, no se desarrollarán los nuevos espacios, no tendremos capacidad para ofrecer proyectos a inversores privados que quieran venir o hacer casas nuevas porque no disponemos de suelo residencial. Eso tiene que ser un objetivo en estos cuatro años, que yo espero que en el 2020 podamos dar ya solución porque estamos trabajando en ello desde el primer segundo. Además, el 75% del programa electoral lo tenemos ejecutado o en marcha. Suena un poco fuerte, pero es así. Tengo aquí las 25 medidas con las que nos presentamos a las elecciones y te lo puedo demostrar. En los próximos meses, un millón y medio de euros van a salir a la calle en inversiones. Un millón y medio de euros para un pueblo como este es una cantidad bastante importante. Otro tema fundamental es la puesta en valor de la Villa de Zahara. Sólo las vistas de ese lugar merece ya la pena. Queremos dotar la Villa con un cerramiento y un proyecto de musealización por el atractivo turístico que ello supone. Nuestra Villa tiene que ser un activo de la Sierra, no sólo de Zahara. Ahora, le falta contenido, señalización, tecnología, pero vamos, a través del Grupo de Desarrollo Rural, a iniciar una primera fase de mejora. Después se harían excavaciones para descubrir qué esconde este emplazamiento que aún no ha salido a la luz. También queremos trasladar la oficina turística a la entrada del pueblo, al Peñón de la Orca, donde se hará un centro de recepción para los visitantes y para que así no tengan que venir hasta el centro a informarse. Otra de las patas fundamentales para el desarrollo del pueblo es el tema del aparcamiento. El año próximo haremos un cambio de movilidad que busca la sostenibilidad del entorno y del propio municipio. La parte central de esta localidad se va a semipeatonalizar porque hasta hora los vehículos acceden por todo ese tramo. Obviamente, hay que dar antes una solución a los negocios de la zona y a los vecinos. Contemplamos bolsas de aparcamientos nuevas para autobuses y coches.

–¿Cómo anda el tema de la seguridad ciudadana? Hubo hace un par de años un problema entre la plantilla de los vigilantes municipales y el Ayuntamiento y el pueblo estuvo sin seguridad

– Hemos aprobado un convenio colectivo que no había, con un amplio respaldo de la plantilla y también hemos aprobado los cuadros horarios. Era importante partir de cero para resolver esta cuestión. Tengo ya el cuadrante horario de todo el mandato para que el tema del personal quede solucionado. No tenemos cuerpo de Policía Local (no es obligatorio por número de habitantes) y hay tres vigilantes municipales. Es cierto que hubo problemas y ahora se ha reconducido la cosa.

–De hecho, la ciudadanía se volcó y no hubo ningún incidente pese a no haber vigilancia

– Somos un pueblo muy seguro y los propios vecinos han ayudado a ello. Este es un municipio muy solidario. El asociacionismo aquí es brutal. Hay colectivos de todo tipo y todos están funcionando y realizando actividades. He visto gente de asociaciones matarse a trabajar gratis desde las siete de la mañana para que las cosas salgan bien. Por ejemplo, los miembros de la recreación histórica de la Toma de la Villa. Ese espíritu de ayudar y colaborar y de vivir la calle sólo lo he visto aquí en esta localidad y eso se nota mucho.

–Dos días antes de presentarse a la Alcaldía la oposición denunció cierto trato de favor en este Ayuntamiento, ¿qué mensaje quiere transmitir?

– Eso era completamente falso. A la oposición del PP provincial le digo que se olvide un poco del dolor que ha padecido en Jerez con nuestra buena gestión en el Ayuntamiento. Esos mensajes y bulos con los que intentaron manchar eran en respuesta a la buena gestión que hice en Jerez. Pero no lo consiguieron. Parece que no se olvidan de mí. Pero aquí estoy, con las puertas abiertas. De hecho, a la oposición del PP que tengo en el pueblo lo invito a trabajar conmigo. Hice, por ejemplo, una adjudicación del centro de día e invité al concurso al PP local de Zahara sin tener que hacerlo porque tengo mayoría absoluta en el pleno. Tengo seis de los nueve concejales. Vino el hombre e hicimos la selección porque yo no tengo nada que ocultar, todo está con luz y taquígrafos y encima de la mesa. Y por ahora, cada vez que llamo al portavoz del PP, el hombre colabora.