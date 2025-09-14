Los nuevo tesoros de Carissa Aurelia en Espera

Carissa Aurelia sigue arrojando a luz nuevos tesoros que la sitúa como uno de los yacimientos íbero-romano de la Sierra más interesante. Las últimas excavaciones arqueológicas en este yacimiento situado entre los términos de Espera y Bornos han revelado dos hallazgos de peso. Se trata de la aparición de parte del foro de esta ciudad romana y de una calle, cuyo estudio traerá, a buen seguro, la ampliación del conocimiento sobre este importante emplazamiento.

Estos sondeos se han llevado a cabo por un equipo de investigación internacional, financiado por la Fundación Tyssen (Alemania), que está integrado por las Universidades de Colonia, Kiel, Groninga y la de Sevilla. El hallazgo de parte del suelo del foro romano de Carissa Aurelia, que se encuentra en buen estado de conservación, es un paso muy interesante en el conocimiento de la misma y ha llegado casi in extremis tras días de sondeos cuando estaban casi perdidas las esperanzas puesto que los arqueólogos ya lo habían intentado el año pasado, en otra excavación, en la que sólo había aparecido muros del siglo XII, de época almohade.

Restos del pavimento del foro de la ciudad romana. / Grupo de Trabajo

Ahora en esta última campaña, el equipo de investigación planteó otro sondeo, llegando a una cota donde, en principio, se encontró otro muro almohade, lo que hizo pensar a los especialistas que el foro habría sido arrasado para el aprovechamiento de materiales, una práctica que ha sido muy habitual a lo largo de la historia. Pero no fue así, ya que en el último día de los trabajos llegó, por fin, la revelación.

Diego Romero Vera, uno de los codirectores de estas excavaciones y profesor de la Universidad de Sevilla, entidad que lleva desde 2009 estudiando la zona, explica que en una cota de 2,5 metros, se ha descubierto parte de los pavimentos del foro original, lo que supone “una ventana de cara al futuro” para plantear nuevas prospecciones. Romero añade que, encima del enlosado encontrado, “se aprecia un nivel de incendio, con lo que no habría alteraciones de aprovechamiento en épocas posteriores”, que hacen albergar que se conserve en buen estado elementos del foro como decoraciones escultóricas, epigrafía, columnas, frisos…

“El área encontrada da muchas esperanzas de cara al futuro”, afirma Diego Romero como parte del equipo investigador que planteará a distintas administraciones estos hallazgos para buscar financiación para la ampliación de nuevas campañas de trabajo.

Pero ahí no queda la cosa. Carissa Aurelia ha arrojado otro descubrimiento con la aparición reciente de una calle, en la parte superior del yacimiento, pavimentada con grandes losas de piedra caliza micrítica, que pone de relieve que la ciudad se ejecutó en su conjunto con los mismos materiales y técnicas constructivas. Esta vía estrecha o callejón se suma a otra calle que la misma expedición halló ya el año pasado.

Una pieza hallada en los últimos trabajos del proyecto internacional. / Grupo de Trabajo.

Hay una singularidad en esta nueva vía con respecto a lo tradicional del mundo romano, donde se trazaban calles rectas y paralelas. “Esta calle tiene una pequeña cuesta, que hace un giro. Desde el punto de vista urbanístico, se puso como barrera un mortero impermeabilizante para que la lluvia que cayera sobre la pendiente de la calle no afectara al edificio próximo”, añade el investigador. Con las impresiones de estos trabajos, de Carissa Aurelia se desprende que su trazado urbano no habría sido objeto de reparaciones posteriores. Así que en el cambio de era sería cuando llegó a su máximo apogeo y ese boom duraría hasta finales del siglo I a. C..

Hay que resaltar que durante estos sondeos, han aparecido también parte de una casa, restos de pintura mural en paneles y varias fases constructivas. Al respecto, el grupo de trabajo ha abierto sus puertas durante una jornada para que la ciudadanía conociera estos magníficos resultados.